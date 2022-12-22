أعلنت "غوغل" (Google) -خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في الهند تحت عنوان "غوغل من أجل الهند" (Google for India) مؤخرا- عن تطويرها لتقنية جديدة بالتعاون مع الصيادلة لإيجاد ترجمة لخط الأطباء.

وأشارت غوغل -خلال المؤتمر- إلى أن خبراءها طوّروا تقنية جديدة ستساعد على تفكيك رموز الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، والتي غالبا ما تكون غير مقروءة، الأمر الذي سيسهل على الصيادلة فهم محتوى هذه الوصفات، ويمكّن الناس العاديين أيضا من التعرّف على فحواها.

وغالبًا ما يشهد الأطباء أنفسهم، ولو شكل غير رسمي، بأنهم أصحاب أسوأ خط في العالم، خصوصا عند إعطاء مرضاهم وصفات طبية غير مقروءة.

وأشارت غوغل إلى أن الميزة ستعمل مع تقنية "غوغل لينس" (Google Lens) الموجودة بالهواتف الذكية، ومعها سيتمكن المستخدم من التقاط صورة للوصفة الطبية، أو معاينة صورة لها من مكتبة الصور في جهازه، وبعدها ستظهر له أسماء الأدوية المذكورة في الوصفة أو التقرير الطبي.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه "هذا سيكون بمثابة تقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد، من خلال زيادة عدد الأشخاص الموجودين في الحلقة مثل الصيادلة، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرار بناء على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط".

وأوضح المطورون أن هذه التقنية الجديدة ستساهم في رقمنة الوصفات الطبية أو التقارير الطبية المكتوبة بخط اليد، محذرين من أن الصيادلة أو الأطباء يجب ألا يتخذوا قراراتهم بإعطاء الأدوية للمريض بناء على معطيات الميزة الجديدة قبل معاينة الوصفات بدقة أيضا.

في الحدث السنوي لـ "غوغل" في الهند، أعلنت الشركة أنها تعمل أيضا على نموذج واحد وموحد من شأنه أن يغطي أكثر من 100 لغة إقليمية هندية للكلام والنصـ وهذا من شأنه تمكين المستخدمين من سوق جنوب آسيا.

وتبعا لـ "غوغل" فإن التقنية الجديدة ستكون قادرة على التعامل مع العديد من اللغات المستخدمة بالهند حاليا، كما ستتعامل مع الكثير من اللغات العالمية مستقبلا.

وتعتبر الأخطاء في قراءة هذه الوصفات من قبل الصيادلة من الأمور الخطيرة التي قد تعرض حياة المرضى للخطر. ولم تحدد غوغل أي تاريخ لإطلاق ميزة فك خط الأطباء الجديدة ولا تزال في مرحلة التجربة.