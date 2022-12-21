كابسول برو.. جهاز صغير وعملي لمحبي التصوير

بات هاتف جوال حديث أو كاميرا مع عدة تثبيت بسيطة جدا وإضاءة صغيرة أو نهار مشمس كل ما يحتاجه صانع محتوى رقمي أو مخرج أفلام قصيرة أو حتى مصور محترف لتصوير لقطات ومقاطع فنية جمالية وذات معنى.

واستعرضت حلقة (2022/12/21) من برنامج "حياة ذكية" ابتكارا صغيرا عمليا وسهلا يضيف بعدا احترافيا لا تغفله عين، ورفيقا مميزا للكاميرا ومثاليا لتصوير الفواصل الزمنية السريعة والمعروفة بـ (Time lapse) ولقطات البانوراما، والتصوير بزاوية 360 درجة.

ويعرف منتج كابسول برو (CAPSULE PRO) بأنه حامل كاميرا مع رأس متحرك، ومثبت لقطات، يتميز بسهولة التركيب والتثبيت والاستخدام، ويسهل التقاط الصور متعددة المحاور بكل سهولة.

ويمكن استخدام منتج كابسول برو مع باقي منتجات شركة مايوبس (Miops) فليكس (Flex) وسلايدر (Slider) وهي مزلجات لحمل الكاميرا لجعل حركتها أسهل.

ويعمل المنتج من خلال تطبيق خاص على الهواتف الذكية يسهل استخدامه، ويوفر العديد من المميزات التي تساهم في جعل التصوير أكثر دقة واحترافية، كما يمكن إنشاء أوضاع خاصة بالتصوير من خلال التطبيق يقوم المنتج بتنفيذها دون الحاجة لتدخل بشري.