لماذا يتوقف منبه "آيفون" عن العمل فجأة؟ 8 طرق لحل المشكلة

يعاني مستخدمو "آيفون" (iPhone) من تعطل المنبه في بعض الأحيان دون سبب واضح، مما يمثل مشكلة مزعجة بالنظر إلى اعتماد الكثير منهم على منبه الهاتف المحمول بدلا من الساعات المنبهة التقليدية.

لماذا يتوقف منبه "آيفون"؟

صوت منبه "آيفون" قوي للغاية، لكن ربما يتوقف عن العمل فجأة، ومن الأسباب التي تؤدي إلى توقفه تفعيل ميزة "وقت النوم".

كما تحدث أحيانا أخطاء في تطبيق المنبه عند تحديث الإصدار التجريبي من نظام "آي أو إس" (iOS)، وقد يرجع السبب إلى إعدادات خاطئة في تطبيق ساعة "آيفون" في أحيان أخرى، إضافة إلى إمكانية وجود اختلاف في المنطقة الزمنية الحالية في حال كنت مسافرا.

إصلاح مشكلة توقف منبه "آيفون":

1- رفع مستوى الصوت

مستوى صوت رنين آيفون هو الذي يتحكم في مدى ارتفاع صوت التنبيهات، فكلما زاد مستوى صوت الرنين كان صوت التنبيه أعلى، ولرفع مستوى صوت رنين آيفون الخاص بك عليك فتح الإعدادات والنقر فوق "الأصوات واللمس".

يتحكم شريط التمرير الموجود أسفل الأجراس والتنبيهات (Ringer And Alerts) في مستوى صوت الرنين على جهاز آيفون، وكلما قمت بتحريك شريط التمرير إلى اليمين كان مستوى الرنين أعلى.

2- ضبط صوت التنبيه

عند تعيين منبه على جهاز "آيفون" يكون لديك خيار ضبط نغمة معينة، وذلك لتتحكم بالنغمة التي ستعمل، لكن إذا حددت خيار "لا شيء" كنغمة ليتم تشغيلها عند عمل المنبه فلن يصدر جهاز آيفون أي صوت، وهذا يعتبر أحد الأسباب في عدم عمل المنبه.

قم بفتح الساعة واضغط على علامة تبويب المنبه في الجزء السفلي من الشاشة، وانقر فوق "تحرير" في الزاوية العلوية وانقر على المنبه الذي لا يعمل.

إذا تم تثبيت "أي أو إس 15" (iOS 15) على "آيفون" فإنه يمكنك ببساطة النقر فوق المنبه دون النقر فوق تحرير أولا، وبذلك يمكنك تحديد النغمة المراد تشغيلها عندما يعمل المنبه، تأكد من عدم تحديد "لا شيء" كصوت، فإذا تم تحديد "لا شيء" عليك النقر فوق الصوت وتحديد شيء آخر، ستظهر علامة اختيار صغيرة بجوار الصوت الذي تحدده، عندما تكون راضيا عن النغمة التي حددتها انقر فوق "حفظ" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3- إعادة ضبط الإعدادات

من المحتمل أن تكون هناك مشكلة برمجية تمنع "آيفون" من إصدار صوت عند عمل المنبه، قد يكون من الصعب تعقب مثل هذه المشكلات في البرامج، لذا عليك إعادة تعيين جميع الإعدادات وإعادة كل شيء في تطبيق الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

لإعادة تعيين جميع الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك افتح الإعدادات وانقر فوق "عام" ثم "نقل" أو "إعادة تعيين آيفون"، ثم "إعادة تعيين جميع الإعدادات"، انقر فوق "إعادة تعيين جميع الإعدادات" لتأكيد إعادة التعيين، سيتم إيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك وتشغيله مرة أخرى عند اكتمال إعادة التعيين.

4- تحقق جيدا من إعدادات المنبه

في معظم الأوقات يكون السبب هو خطأ المستخدم الذي يقوم غالبا بضبط المنبه بشكل غير صحيح، مثل اختيار "مساء" "بي إم" (PM) بدلا من "صباحا" "إيه إم" (AM) أو العكس، أو الاعتقاد بأن المنبه قد تم ضبطه على تكرار التنبيه كل يوم فيما كان في الواقع تم ضبطه لمرة واحدة.

للتحقق قم بتشغيل تطبيق الساعة، وانقر فوق علامة المنبه في أسفل الصفحة، وابحث عن المنبه الذي لم يعمل بالطريقة التي أردتها، تحقق من الوقت المناسب وإعداد "صباحا" أو "مساء"، ومعرفة ما إذا كان تم تعيينه للتكرار في أيام الأسبوع التي تريدها، إذا لم يكن كذلك فانقر فوقه وقم بإجراء التغييرات اللازمة.

5- التأكد من أن الهاتف غير متصل بجهاز بلوتوث

هناك طريقة قد يصدر بها المنبه صوتا ولكنك لا تنتبه إليه، حيث يتم تشغيل الصوت من خلال جهاز صوت متصل، مثل سماعات الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر صوت محمول موجود في غرفة أخرى، يمكنك التأكد من عدم وجود أجهزة بلوتوث متصلة، أو ببساطة إغلاق البلوتوث ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

سيتم فصل أي أجهزة متصلة، وذلك لضمان تشغيل المنبه من خلال مكبر صوت "آيفون"، وللقيام بذلك انتقل إلى مركز التحكم واضغط على أيقونة بلوتوث، ثم انتظر حوالي 5 ثوان، ثم يمكنك إعادة تشغيل بلوتوث مرة أخرى أو اتركه مغلقا إذا كنت تفضل ذلك.

6- إعادة تشغيل جهاز "آيفون"

قد يكون هناك خلل في البرنامج يمنع المنبه من العمل بشكل صحيح، يمكن إزالة هذا النوع من الخلل عن طريق إيقاف تشغيل جهاز "آيفون" ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

7- تحديث تطبيق الساعة

من الممكن أن نوعا من الأخطاء أو عدم توافق البرامج يمنع تطبيق الساعة من العمل بشكل صحيح، لذا يجب تحديث تطبيقات آيفون الخاصة بك، حيث تصدر "آبل" (Apple) دوما تحديثات لإصلاح المشكلات الصغيرة وتقديم ميزات جديدة.

يجب أن يقوم جهاز "آيفون" بتحديث التطبيقات تلقائيا، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك قم بتحديث تطبيق الساعة وأي تطبيقات أخرى تنتظر التحديث، ثم حاول تفعيل المنبه مرة أخرى.

8- استخدام تطبيق منبه مختلف

إذا كنت قد جربت كل شيء ولا يزال المنبه لا يعمل ربما يجب عليك تغيير تطبيق الساعة، هناك الكثير من تطبيقات التنبيه، وربما يمكنك العثور على بدائل تعجبك أيضا (أو أفضل) من تطبيق الساعة.

نصيحة: أفضل تطبيقات المنبه البديلة "لاود ألارم كلوك" (Loud Alarm Clock)، و"ألارمي" (Alarmy)، و"ألارم كلوك فور مي" (Alarm Clock for Me).

إذا بقي المنبه لا يعمل على جهاز "آيفون" فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز أو ربما مشكلة في مكبر الصوت إذا كان جهاز آيفون الخاص بك لا يصدر أي صوت على الإطلاق، فإذا لم تتمكن من حل المشكلة يمكنك الاتصال بدعم "آبل".