أسفر الاستبيان الذي نشره إيلون ماسك حول تنحيه عن رئاسة تويتر (Twitter) عن نتيجة مؤلمة لأغنى رجل في العالم، فبعد انتهاء وقت الاستبيان بعد ظهر اليوم الاثنين، صوّت أكثر من 57% ممن شملهم الاستطلاع على تنحي ماسك عن رئاسة المنصة مقابل 34% طالبوا ببقائه في المنصب، ولم يذكر ماسك أي تفاصيل بشأن موعد تنحيه بعد نهاية الاستطلاع.

ونشر إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"- استطلاعا على منصة التواصل الاجتماعي -أمس الأحد- يسأل فيه ما إذا كان يجب عليه أن يتنحى عن رئاسة الشركة، مضيفا أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع، حسب تقرير لوكالة رويترز.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

