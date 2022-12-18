أجهزة "أندرويد" قد تفقد قريبا ميزتها التنافسية مع الكشف عن تغيير جذري في "آيفون"

يمكن لمستخدمي "آيفون" قريبًا الحصول على تحديث لم يكن متاحًا حتى الآن إلا لمن لديهم جهاز "أندرويد".

وعلى الرغم من أن "غوغل" (Google) لديها متجر تطبيقات رسمي، فإن الشركة لا تقيّد الأجهزة بمتجرها، مما يعني أن المالكين لديهم الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإضافة برامج إلى هواتفهم.

ولم تتبع "آبل" (Apple) هذا المسار أبدًا؛ فشركة التقنية الأميركية العملاقة أغلقت أجهزة "آيفون" الخاصة بها؛ حتى لا يتمكّن المستخدمون من تحميل البرامج أو تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية.

والمكان الوحيد الذي يمكن إضافة تطبيق فيه إلى "آيفون" هو عبر متجر تطبيقات آبل، ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ (Bloomberg)، يمكن أن تخطط آبل لإجراء تحول من شأنه أن يسمح لمستخدمي "آيفون" بتثبيت برامج على أجهزتهم عبر منصات أخرى.

ويُعتقد أن التحول في الاتجاه مدفوع بالتغيير القادم من قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، المعروف اختصارًا بـ"دي إم إيه" (DMA) الذي ينص على أنه يريد "وضع حد للممارسات غير العادلة من قبل الشركات التي تعمل حرّاس بوابة، في اقتصاد النظام الأساسي عبر الإنترنت".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان إعلامي: "هذه منصات رقمية توفر بوابة مهمة بين مستخدمي الأعمال والمستهلكين، الذين يمكن لموقفهم أن يمنحهم القدرة على العمل صانع قواعد، ومن ثم خلق عنق زجاجة في الاقتصاد الرقمي. ولمعالجة هذه القضايا، سيحدد قانون الأسواق الرقمية سلسلة من الالتزامات التي سيحتاجون إلى احترامها".

ويبدو أن هذه القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024 وقد تعني أن آبل لن تضطر إلى السماح بإتاحة تطبيقات الجهات الخارجية فقط؛ بل تسمح أيضًا- بالتحميل الخارجي للبرامج التي في متجرها. ولم تصدر الشركة الأميركية تعليقًا رسميًا بعد، لكن يبدو من غير المرجح أنها ستسمح بتثبيت أي تطبيق دون فحصه أولًا.

وكانت قواعد آبل الصارمة تعني أن مستخدمي "آيفون" أصبحوا أقل احتمالًا لتنزيل التطبيقات التي تتضمن برامج ضارة لسرقة البيانات.

وهذا شيء لا يمكن ضمانه لمستخدمي "أندرويد" الذين يواجهون تحذيرات أسبوعية -تقريبًا- بشأن التطبيقات الخطيرة التي يمكن أن تنتهك الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وسيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تطبّق آبل هذه التغييرات.

وإلى جانب التغييرات في التطبيقات، ستتبنى آبل -كذلك- طريقة جديدة للمستخدمين لإعادة شحن أجهزتهم.

ويتم تقديم هذا التحديث في الوقت الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي (EU) قانونًا جديدًا من شأنه إجبار شركات التقنية على استخدام منفذ شحن واحد، عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

وسيكون شاحن "يو إس بي- سي" (USB-C) هو المنفذ المفضّل لجميع الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي، بداية من 2024.

وتم تأكيد الأخبار التي تفيد بأن آبل ستتخلّى عن مقبس "لايتنينغ" (Lightning) الحالي لـ "يو إس بي- سي" على أجهزة "آيفون" المستقبلية، من قبل غريغ جوسوياك؛ نائب الرئيس الأول للتسويق في جميع أنحاء العالم في عملاق التقنية.