قال روس جيربر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "غاربر كاواساكي آند إنفيستمينت مانجمينت" (Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management)، إن أحد ممثلي ماسك اتصل به بشأن عرض مزيد من أسهم "تويتر" (Twitter) بنفس سعرها (54.20 دولارا)، وهو السعر الذي دفعه ماسك لجعل الشركة ملكية خاصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

وأفادت منصة "سيمافور" الإخبارية، أول أمس الجمعة نقلا عن شخصين على دراية بجهود جمع المال، بأن جاريد بيرشال، العضو المنتدب لمكتب عائلة إيلون ماسك، تواصل مع مستثمرين محتملين الأسبوع الماضي.

وشهد موقع "تويتر" فرار العديد من المعلنين وسط مخاوف بشأن نهج ماسك في مراقبة التغريدات، كما حامت الشكوك حول قدرته على دفع فائدة على ديون بقيمة 13 مليار دولار أخذها ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

وكان ماسك قد باع أسهما أخرى بقيمة 3.6 مليارات دولار في شركته الأخرى "تسلا" (Tesla) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبذلك ترتفع قيمة الأسهم التي باعتها شركة السيارات الكهربائية هذا العام إلى نحو 40 مليار دولار.

وسجلت أسهم "تسلا" يوم الجمعة أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ مارس/آذار 2020، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تشتت انتباه ماسك جراء "تويتر" وتباطؤ الاقتصاد العالمي.