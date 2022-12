أوقف موقع تويتر (Twitter) عددًا من الصحفيين الذين غطوا أخبارا لم تعجب مالك المنصة إيلون ماسك الذي يدعي أنه بطل "حرية التعبير" بحسب تقرير موقع مذر بورد (Motherboard).

وحظر تويتر -مساء الخميس- عددا من الصحفيين البارزين الذين كتبوا تقارير عن ماسك وانتقدوه في بعض الحالات.

من بين الصحفيين المحظورين مات بيندر من موقع "ماشابل" (Mashable) ودوني أوسوليفان من "سي إن إن" (CNN) وهما اللذان نشرا تقريرا لشرطة لوس أنجلوس جاء فيه أن ماسك قام بالتعدي على سائق صدم سيارة كان يوجد داخلها طفله.

كما حظر بن كولينز من "إن بي سي" (NBC) لقيامه بالتغريد فقط حول حظر ماسك حساب موقع التواصل الاجتماعي المنافس "ماستدون" (Mastodon) على تويتر، والذي حدث فعلا الخميس. كما تم حظر رايان ماك مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times).

This was The Washington Post’s @drewharwell‘s post before he was suspended from Twitter, outlining how Twitter suspended the account of its competitor Mastodon earlier today. pic.twitter.com/Vc8QuwHXZE

— Ben Collins (@oneunderscore__) December 16, 2022