بالرغم من تعهده بعدم إلغائه سابقا.. تويتر يوقف حسابا يتتبع طائرة إيلون ماسك

أوقف موقع تويتر (Twitter)، حسابا يقوم بنشر معلومات ويتتبع تحركات الطائرة الشخصية لمالك الشركة، إيلون ماسك.

وذكر تقرير لموقع بلومبيرغ (Bloomberg) يوم أمس الأربعاء، أن صاحب الحساب، وهو جاك سويني، الطالب بجامعة "سنترال فلوريدا" منذ عام 2020، تلقى إشعارا بأنه قد تم تعليق نشاط حسابه بسبب انتهاك معايير الموقع.

يُشار إلى أنه في عام 2021، تلقّى سويني عرضا من ماسك بدفع 5 آلاف دولار له مقابل حذف الحساب، وهو ما قابله سويني بالرفض، إذ طلب رفع قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

وبحسب سويني، قام مالك "تويتر" في وقت لاحق بمحاولات متكررة للاتصال به ولحذف الحساب.

ولم تعد تغريدات حساب إيلون جيت (@ElonJet) الذي حظي بمتابعة مكثفة في السابق متاحة أمس الأربعاء، حيث كان لديه أكثر من 526 ألف متابع حتى الثلاثاء.

وعند النقر على اسم الحساب، تظهر جملة "الحساب موقوف"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

يشار إلى أن الحساب الذي دشنه عام 2020 المبرمج الشاب جاك سويني ينشر تلقائيا رحلات طائرة ماسك على خارطة العالم وكمية مقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها.

وكان ماسك قد قال يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني "التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتابع طائرتي بالرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني".

فيما يدير سويني حسابات "آلية" مشابهة لتتبع طائرات مشاهير آخرين، إذ تتبعت حساباته طائرات خاصة استخدمها بيل غيتس وجيف بيزوس ومقربون من السلطة في روسيا، وما زالت الحسابات موجودة حتى الأربعاء، كما لا تزال حساباته التي تتتبع طائرة ماسك موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

فيما لم يحدد الإشعار سبب الحظر الدائم، كما لم يرد أي مسؤول من تويتر على سبب التعليق بالرغم من وضع هذه التساؤلات على الموقع.