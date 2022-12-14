جاك دورسي بعد فضيحة ملفات تويتر.. "أنا أتحمل أخطاء المنصة وهذه طريقة حلها"

ناقش جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر (Twitter)، المبادئ التي يعتقد أنها يجب أن تحكم وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف لم يتم تنفيذها على تويتر، حيث اعترف بالخطأ الذي ارتكبه في إدارة تويتر بعد ظهور ملفات تويتر في منشور على منصة غيت ريفيو (Getrevue) التابعة لتويتر.

ويأتي بيان دورسي بعد إصدار 5 دفعات من ملفات تويتر، حيث سرب إيلون ماسك تفاصيل محددة حول حالات مختلفة من الرقابة على المنصة. وتتحدث الملفات أيضًا عن الأحداث التي أدت إلى "إلغاء حساب" الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال دورسي إنه يعتقد أنه "لم تكن هناك نوايا سيئة أو أجندات خفية، وكل شخص تصرف وفقًا لأفضل المعلومات التي كانت لدينا في ذلك الوقت".

وكشفت ملفات تويتر عن نقطة ضعف شركات التواصل الاجتماعي، حيث سربت الملفات معلومات داخلية حول كيفية تعامل تويتر مع الرقابة على المنصة.

وتقدم جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، والذي كان في وضع المسؤولية خلال معظم الفترة التي تتحدث عنها الملفات، ليتحمل اللوم عن هذه الأخطاء.

وناقش جاك دورسي المبادئ التي يعتقد أنها يجب أن تحكم وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف لم يتم تنفيذها على تويتر.

ويجادل دورسي بأن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون مرنة في مجال محاولات الشركات والحكومة السيطرة عليها، وأن المؤلف الأصلي فقط هو الذي يجب أن يكون قادرًا على إزالة المحتوى الذي ينتجه.

وتعليقًا على موضوع الاعتدال، يعتقد دورسي أنه يجب التعامل معه عن طريق الاختيار الحسابي، بدلاً من التحكم المركزي.

There’s a lot of conversation around the #TwitterFiles. Here’s my take, and thoughts on how to fix the issues identified. I’II start with the principles I’ve come to believe based on everything l’ve learned and experienced through my past actions as a Twitter co-founder and lead: — jack (@jack) December 13, 2022

وقال دورسي إن "تويتر الذي أدرته وتويتر اليوم لا يفي بأي من هذه المبادئ. وهذا خطأي وحدي، حيث تخليت تمامًا عن الضغط من أجل الأفكار التي أردت تنفيذها لكي تصبح الشركة أفضل عندما حصل أحد المساهمين على أسهمنا في عام 2020، إذ لم يعد لدي أمل في تحقيق أي منها كشركة عامة دون وجود آليات دفاع. لقد خططت لخروجي في تلك اللحظة وأنا أعلم أنني لم أعد مناسبًا للشركة".

واعترف دورسي بأنه فشل في التمسك بهذه المبادئ على تويتر وأن تعليق الشركة لحساب دونالد ترامب كان خطأ. ويعزو هذا الفشل إلى قراره إعطاء الأولوية لأدوات إدارة المحادثة العامة، بدلاً من تمكين المستخدمين من إدارتها بأنفسهم. ويعتقد دورسي أن هذا النهج قد منح تويتر الكثير من القوة وجعله عرضة للضغط الخارجي.

كيف تصلح تويتر؟

يقترح دورسي أنه يجب أن يكون هناك بروتوكول وسائط اجتماعية مجاني ومفتوح لا تملكه أي شركة أو مجموعة شركات. وهو يدعي أن هذا البروتوكول سيسمح للمستخدمين ببناء واختيار الخوارزميات الخاصة بهم بحسب عاملين هما الاعتدال والأهمية، ولن يخضع لسيطرة الشركة أو الحكومة.

وقال دورسي إنه "تم ارتكاب أخطاء" وإن تويتر سيكون في وضع أفضل اليوم إذا "ركزت الشركة بشكل أكبر على الأدوات للأشخاص الذين يستخدمون الخدمة بدلاً من الأدوات الخاصة بنا".

وكتب دورسي: "المشكلة اليوم هي أن لدينا شركات تمتلك البروتوكول واكتشاف المحتوى"، "وهو ما يضع شخصًا واحدًا في نهاية المطاف مسؤولاً عن قرار النشر أو الحذف".

واستشهد دورسي بمشروع بلوسكاي (Bluesky)، وهي منظمة غير ربحية نظمتها تويتر، بالإضافة إلى ماستدون (Mastodon) وماتريكس (Matrix) كمشاريع ناشئة يمكن أن ترقى إلى مستوى رؤيته لما يشكل بروتوكولًا مجانيًّا ومفتوحًا لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنه سيقدم منحًا لمشاريع واعدة، بدءًا من مليون دولار لتطبيق سيغنال (Signal)، وهو تطبيق مراسلة مشفر.