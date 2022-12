جاك دورسي بعد فضيحة ملفات تويتر.. "أنا أتحمل أخطاء المنصة وهذه طريقة حلها"

ناقش جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر (Twitter)، المبادئ التي يعتقد أنها يجب أن تحكم وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف لم يتم تنفيذها على تويتر، حيث اعترف بالخطأ الذي ارتكبه في إدارة تويتر بعد ظهور ملفات تويتر في منشور على منصة غيت ريفيو (Getrevue) التابعة لتويتر.

ويأتي بيان دورسي بعد إصدار 5 دفعات من ملفات تويتر، حيث سرب إيلون ماسك تفاصيل محددة حول حالات مختلفة من الرقابة على المنصة. وتتحدث الملفات أيضًا عن الأحداث التي أدت إلى "إلغاء حساب" الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال دورسي إنه يعتقد أنه "لم تكن هناك نوايا سيئة أو أجندات خفية، وكل شخص تصرف وفقًا لأفضل المعلومات التي كانت لدينا في ذلك الوقت".

وكشفت ملفات تويتر عن نقطة ضعف شركات التواصل الاجتماعي، حيث سربت الملفات معلومات داخلية حول كيفية تعامل تويتر مع الرقابة على المنصة.

وتقدم جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، والذي كان في وضع المسؤولية خلال معظم الفترة التي تتحدث عنها الملفات، ليتحمل اللوم عن هذه الأخطاء.

ويجادل دورسي بأن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون مرنة في مجال محاولات الشركات والحكومة السيطرة عليها، وأن المؤلف الأصلي فقط هو الذي يجب أن يكون قادرًا على إزالة المحتوى الذي ينتجه.

وتعليقًا على موضوع الاعتدال، يعتقد دورسي أنه يجب التعامل معه عن طريق الاختيار الحسابي، بدلاً من التحكم المركزي.

There’s a lot of conversation around the #TwitterFiles. Here’s my take, and thoughts on how to fix the issues identified. I’II start with the principles I’ve come to believe based on everything l’ve learned and experienced through my past actions as a Twitter co-founder and lead:

— jack (@jack) December 13, 2022