تسريبات عن تحديث جديد لـ"واتساب" يزيد من سرية المحادثات

يعمل تطبيق "واتساب" (WhatsApp) على تحديث سري جديد، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة على غرار "سناب شات" (Sanpchat).

واكتشف فريق "إيغل-آيد" (Eagle-Eyed)، في موقع "وابيتا إنفو" (WABetainfo)، أن "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" (Meta) يختبر خيار "العرض مرة واحدة" الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل لا يمكن قراءتها سوى مرة واحدة قبل أن تختفي نهائيا، علما بأن هذه الميزة قُدّمت منذ مدة طويلة من قبل المنافسين مثل "سناب شات"، ولكن حتى الآن لم يُظهر تطبيق "واتساب" أي اهتمام مطلقا بإصدارها للنصوص، علمًا بأنها متاحة للصور.

ووفقا لـ"وابيتا إنفو"، فإن الميزة الجديدة ستمنع المستخدم من إعادة توجيه الرسالة إلى الآخرين أو تمييزها أو نسخها.

ومن المحتمل أيضا حظر لقطات الشاشة أيضا عند إرسال رسالة "عرض مرة واحدة"، وذلك يجعلها سرية تماما. وبالطبع، يمكن للمستخدمين حاليا إرسال شيء يسمى رسائل الاختفاء عبر "واتساب"، لكن تظل هذه الرسائل في الخدمة 24 ساعة على الأقل قبل حذفها.

ويعني التحديث الجديد إمكانية إجراء محادثات سرية عبر الخدمة، حيث بمجرد عرض الرسالة تختفي على الفور إلى الأبد. وحاليا، ميزة واتساب هذه قيد الاختبار التجريبي ولا توجد أي معلومات رسمية عن موعد إصدارها وإن كانت ستصدر بالفعل.

على صعيد آخر، أعلنت منصة "واتساب" أخيرا أنها أطلقت بعض الصور الرمزية الممتعة التي تتيح للمستخدمين إنشاء صورة كاريكاتيرية لأنفسهم لاستخدامها كملصقات وردود على الرسائل.

ويقول تطبيق "واتساب" إنه يمكن استخدام الصورة الرمزية لإنشاء نسخة رقمية لكل شخص، ويمكن إنشاؤها من مجموعات واسعة من تسريحات الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء.