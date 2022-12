أخيرًا.. آبل تعترف باستخدام مستشعرات شركة سوني في كاميراتها

اعترف الرئيس التنفيذي لـ"آبل" (Apple) تيم كوك أن عملاق التكنولوجيا الأميركي دخل في شراكة طويلة مع "سوني" (Sony) اليابانية، تسمح باستخدام مستشعرات صور أجهزة تصوير "سوني" في أجهزة آيفون.

وقال كوك في تغريدة شكر فيها الرئيس التنفيذي لـ"سوني" كينشيرو يوشيدا، "دخلنا في شراكة مع (سوني) لأكثر من عقد من الزمان لإنشاء مستشعرات الكاميرا الرائدة في العالم لأجهزة آيفون".

وتتكتم "آبل" إلى حد كبير بشأن تفاصيل مكونات الأجهزة التي تدخل في صناعة "آيفون"، لذلك كان لافتا تأكيد كوك الصريح على أنها تستخدم مستشعرات كاميرا "سوني" لأكثر من عقد.

ويميل موقع الويب الخاص بشركة "آبل" إلى سرد مواصفات كل كاميرا من كاميرات "آيفون" -مثل الدقة وفتحة العدسة ومجال الرؤية- بدلاً من المكونات المحددة المستخدمة في الكاميرا.

ومع ذلك، أشارت العديد من التقارير والشائعات على مر السنين إلى استخدام "آبل" لأجهزة "سوني"، إذ ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية في عام 2015، أن "آبل" كانت تستخدم جهازي استشعار من "سوني" في "آيفون 6″، كما كشفت عمليات تفكيك لأحد هواتف "آبل" من قبل موقع "آي فكس إت" (iFixit) إلى العثور على قطع عليها أرقام طرازات "سوني" المحددة.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022