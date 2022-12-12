منهم أحلام وخابي.. ما تطبيق "لينزا إيه آي" الجديد لتعديل الصور الذي انتشر بين المشاهير؟

ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من صور (أفاتار) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أشكال المستخدمين لشخصيات مختلفة، وربما تكون قد شاهدت أحد أصدقائك أو زملائك بهذه الصور، وتساءلت: ما الذي يستخدمونه لتحويل صورهم إلى هذا الشكل؟

تطبيق تحرير الصور "لينزا إيه آي"

يستخدم تطبيق "لينزا إيه آي" (Lensa AI) لتحرير الصور، ويشهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية المعروفة باسم "أفاتار" (Avatar).

وتفاعل المشاهير من ممثلين ومؤثرين من مختلف دول العالم مع "ترند" الصور السحرية على نطاق واسع، ونشروا صورا في صفحاتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأطلقت شركة بريزما لابز التطبيق لنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" منذ عام 2018. وتعمل ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة ضمن التطبيق نفسه، وهي تعالج ما بين 10 و20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، المسمى "الانتشار المستقر" (Stable Diffusion).

ولتجربة الصور، يجب تنزيل التطبيق من متجر "غوغل بلاي" لنظام "أندرويد"، ومن متجر "آب ستور" لنظام "آي أو إس"، ثم فتحه والضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة "الصور الرمزية السحرية"، ثم اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية، ثم النقر على متابعة.

وبعد اختيار الصور، يطلب التطبيق من المستخدم دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، التي تبدأ من 3.99 دولارات، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في 3 خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة.

وبناء على عدد الصور المختار تبدأ المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.

ويوفر التطبيق هذه العملية من خلال منصة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون "إيه دبليو إس" (AWS). ونظرًا إلى أن الصور تُعالج بالذكاء الاصطناعي، فإن العملية تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنتهي مقارنةً بعمليات التحرير التي توفرها تطبيقات تحرير الصور التقليدية.

وبفضل ميزة الصور الرمزية السحرية، شهد تطبيق "لينزا" خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده نحو 1.6 مليون عميلة تنزيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان عدد مرات التنزيل نحو 220 ألفا، وهذا يعني أن التطبيق حظي بمعدل نمو بلغت نسبته 600%. والآن وصل إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق إلى 20 مليونا.

الخصوصية وبرامج الذكاء الاصطناعي

وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية، تقول شركة بريزما لابز إن صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذا الصلة يحذفان نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.

يُشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة في الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت المحادثة "شات جي بي تي" (ChatGPT)، وأداة إنشاء صورة من وصف نصي المسماة "دال-إي" (Dall-E)، اللذين أطلقتهما شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) حديثا.