فيديو: الروبوت سايبر ون يعزف على مجموعة طبول دون أي خطأ

قدمت شركة الإلكترونيات الصينية "شياومي" (Xiaomi) روبوت "سايبر ون" (CyberOne) في أغسطس/آب الماضي، وشاركت مؤخرا مقطع فيديو جديدا له وهو يعزف على الطبول. وعلى الرغم من أن الإيقاع بطيء في الوقت الحالي، فإن المميز أنه يمكن أن يحافظ على الإيقاع بشكل مناسب.

إنه قادر على تنسيق مجموعة متنوعة من الحركات المعقدة بدقة، مثل ضرب أعواد الطبل معًا، والنقر على الصنج، واستخدام دواسة القدم، واستخدام مجموعة من 4 طبول لإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات.

كيف تعلم سايبر ون القيام بذلك؟

يستخدم هذا الروبوت ملفا بصيغة "ميدي" (MIDI) كمدخل لتعلم الإيقاع، والذي يمكن للروبوت فك تشفيره وتحويله لدقات على الطبل، وفقًا لما ذكرته "آي إي إي إي سبيكترم" (IEEE Spectrum).

بعد ذلك، يقوم الروبوت ببناء متواليات بطول الأغنية لمسارات متزامنة لكامل جسم المعزوفة، وهو أمر يمثل تحديًا لأن المؤثرات النهائية يجب أن تضمن تشغيل الطبول بدقة وفق الإيقاع. حتى عندما تتحرك ذهابًا وإيابًا عبر مجموعة الطبول، يعمل سايبر ون بشكل جيد.

وقال زيو رين كبير مهندسي الأجهزة في "شياومي ربوتكس لاب" (Xiaomi Robotics Lab) لآي إي إي إي سبيكترم "بعد الإصدار الرسمي لشياومي سايبر ون يوم 11 أغسطس/آب الماضي، تلقينا الكثير من التعليقات من الجمهور الذي لم يكن لديه خلفية في مجال الروبوتات. وأوضحوا أنهم مهتمون أكثر برؤية الروبوتات التي تعمل أشياء لا يستطيع البشر القيام بها بسهولة. وبصراحة، من الصعب جدًا العثور على مثل هذه السيناريوهات، لأننا نعلم أن النموذج الأولي الأول من سايبر ون يتخلف كثيرًا عن البشر".

وأضاف "ولكن ذات يوم، اقترح أحد مهندسينا الذين بدؤوا للتو العزف على الطبول أن قرع الطبول قد يكون استثناءً. اعتقدت أنه مقارنة بعازفي الطبول المبتدئين، تتمتع الروبوتات بمزيد من المزايا في الحركة المنسقة لليد والقدم والتحكم الإيقاعي. اعتقدنا جميعًا أنها فكرة جيدة، كما أن العزف على الطبول أمر رائع وممتع للغاية. لذلك اخترنا تجربة العزف على الطبول لإظهار قوة بحثنا".

المزيد عن سايبر ون

يقول لي جن المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شياومي "تم تطوير كل من الذكاء الاصطناعي والقدرات الميكانيكية الخاصة بسايبر ون ذاتيًا بواسطة شياومي ربوتكس لاب. لقد استثمرنا بكثافة في البحث والتطوير في مجالات مختلفة، بما في ذلك ابتكار البرامج والأجهزة والخوارزميات".

سايبر ون هو ربوت آلي يبلغ طوله 177 سم، ويزن 52 كلغم، ويبلغ طول ذراعه 168 سم. يعتبر هذا الروبوت أكثر تعقيدًا ميكانيكيًا من الروبوت رباعي الأرجل، حيث يحتاج إلى محركات أكثر فاعلية، وخوارزميات تحكم متطورة ذات قدمين بشريين.

يمكن لسايبر ون تقليد الحركات البشرية تمامًا لأنها تدعم ما يبلغ 21 مستوى من الحركة، وتحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل حركة.