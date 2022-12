بعد جدال مع آبل.. تويتر يصدم مستخدمي آيفون بسبب علامات التحقق

قالت شركة "تويتر" (Twitter) في تغريدة أمس السبت إنها ستعيد إطلاق نسخة جديدة من خدمة الاشتراك الخاصة بها "تويتر بلو" (Twitter Blue) بسعر أعلى لمستخدمي أجهزة وبرامج شركة "آبل" (Apple)، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة التي تم تجديدها، والتي ستسمح للمشتركين بتعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلا، والحصول على علامة اختيار زرقاء للتحقق من حساب البريد، مقابل 8 دولارات شهريا عبر الويب، ولكن مقابل 11 دولارا شهريا من خلال "آبل آي أو أس" (Apple iOS).

ولم تشرح تويتر سبب فرض رسوم على مستخدمي آبل أعلى من المستخدمين الآخرين، ولكن كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة كانت تبحث عن طرق لتعويض الرسوم التي فرضتها عليها آبل في متجر التطبيقات.

وأطلقت تويتر خدمة "تويتر بلو" في البداية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل إيقافها مؤقتًا مع انتشار الحسابات المزيفة. ثم كان من المقرر إطلاقها مرة أخرى يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولكن تم تأجيلها.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022