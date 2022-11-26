الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء يعود لتويتر.. وشارات ذهبية ورمادية في الطريق

أعلنت منصة تويتر (Twitter) إطلاق ميزة التحقق "تويتر بلو" (Twitter Blue) مجددا بعدما أوقفتها سابقا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقب يوم تقريبًا من إطلاقها بسبب استخدامها من قبل بعض الجهات لانتحال حسابات العلامات التجارية والشخصيات البارزة.

ويعتمد موقع تويتر هذه المرة على مراجعة بسيطة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من رقم الهاتف، للحد من أي خدعة من قبل المحتالين.

وبمجرد الاشتراك في "تويتر بلو"، ستؤدي التغييرات التي تطرأ على صورة ملفك الشخصي أو اسم المستخدم (handle) إلى فقدان علامة الاختيار الزرقاء حتى يتم التحقق من استمرار الحساب في تلبية متطلبات المنصة، ولن يُسمح بأي تغييرات أخرى أثناء فترة المراجعة هذه.

ويقول موقع تويتر إن أي شخص لديه علامة اختيار زرقاء حالية لن يفقدها "في هذا الوقت"، على الرغم من أن إيلون ماسك يقول إن هذا سيحدث في "بضعة أشهر".

علامات تحقق بألوان مختلفة

وكان إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر قد أعلن سابقا أن العمل سيبدأ قريبا بشارات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وأوضح وقتئذ أن هناك "شارة ذهبية ستخصص للشركات، وشارة رمادية للحكومات، وزرقاء للأفراد (سواء كانوا من المشاهير أو لا)، وكل الحسابات التي يتم التحقق منها سيكون توثيقها يدويا قبل إرفاق علامة التحقق بها"، وأضاف "إنه (إجراء) مؤلم، لكنه ضروري".

وفي تغريدة أخرى، شرح ماسك أن كل الحسابات الفردية الموثقة ستُرفق بالشارة الزرقاء نفسها، لكن قد يظهر على بعضها لاحقا "رمز ثانوي صغير يوضح إذا كانت تنتمي إلى مؤسسة، في حال كانت هذه المؤسسة وثقتها على هذا الأساس".

ويثير نظام التوثيق الجديد الذي يرغب ماسك في تطبيقه قدرا كبيرا من الإرباك وسوء الفهم منذ أسابيع.

وفرض ماسك رسما شهريا مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة، ويحصلون في المقابل على علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة التي كانت مجانية، لكنها محصورة في حسابات المشاهير.

بينما ستكلف العلامة الزرقاء شهريا 11 دولارًا لمستخدمي "آي أو إس"، وستمنحك القدرة على تحرير التغريدات وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلا.