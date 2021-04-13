7 تطبيقات لرمضان.. قرآن وأدعية وحقيبة للمؤمن في الشهر الفضيل

"تلاوات مصرية" تطبيق جديد يحتوي على أجمل وأندر التلاوات لأكثر من 200 قارئٍ مصريٍ، منذ نشأة دولة التلاوة القرآنية في أرض الكنانة.

يحل رمضان هذا العام بعد زوال جائحة كورونا، وعودة النشاطات الجماعية الرمضانية، لذلك يحتاج المسلم عددا من التطبيقات التي يمكنها أن تساعده في أداء بعض العبادات.

ونقدم في هذا التقرير مجموعة من تطبيقات القرآن الكريم الموجودة على متاجر التطبيقات، والتي يمكنها أن تساعد المؤمنين في هذا الشهر المبارك.

1 ـ تطبيق "حقيبة المؤمن" (Haqibat Elmomen)

يساعد بشكل كبير فى الحفاظ على الفروض والشعائر الإسلامية عبر تذكير المستخدمين بالأدعية والأذكار. يشتمل على مصحف كامل، بالإضافة إلى الأذكار والأحاديث وسبحة إلكترونية ومنبه خاص للصلاة والمناسبات الدينية المعروفة.

أهم مزايا التطبيق

أكثر ما يميزه أنه شامل ومتكامل، فهو يحتوي على القرآن الكريم بأصوات العديد من مشاهير القراء، بالإضافة إلى بوصلة لتحديد اتجاه القبلة، كما أنه يعرض الأعمال والعبادات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

ويحتوي التطبيق على العديد من الأدعية وعلى مسبحة إلكترونية تعين على ذكر الله وتذكر به في أي مكان.

كما يعرض الأعمال والعبادات الواجبة على المستخدم فى شهر رمضان المبارك، ويمنحه فرصة كبيرة من أجل الحفاظ على الصلوات الخمس والأذكار وورد القرآن الكريم.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: 4.6 نجمات، وقد حمله أكثر من مليون شخص في العالم.

آبل ستور: 4.4 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تحميل التطبيق من آبل ستور

2 ـ تطبيق "ختمة" (Khatmah)

خاص بالقرآن الكريم، وهو مصحف إلكتروني، مع بعض الخصائص والمميزات الإضافية التي تسمح للمستخدمين بالحفاظ على قراءة ورد يومي وختم القرآن الكريم بشكل منتظم، من خلال تقسيم الأوراد وتذكير المستخدم بها باستخدام خاصية التنبيه الموجودة بالتطبيق.

أهم مزايا التطبيق

يمكن للمستخدم تحديد المكان أو الجزء الذي يرغب في البدء منه، كما يمكنه تحديد الورد اليومي الذي سوف يقوم بقراءته، ويحتوي التطبيق على فواصل تتيح التوقف عندها، والاستئناف بعد ذلك، كما يحتوي التطبيق على خاصية التنبيهات من أجل التذكير بالورد اليومي.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: 4.9 نجمات، وقد حمله أكثر من مليون شخص في العالم.

آبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تحميل التطبيق من آبل ستور

3 -تطبيق "مواقيت الصلاة" (Prayer Times): الأذان والقبلة ومواعيد الصلوات والقرآن الكريم

ويعد من أفضل تطبيقات شهر رمضان الكريم المتوفرة على متجري "غوغل بلاي" (Google Play) و"آبل ستور" (Apple Store) ويقدم مساعدة كبيرة للصائم كي يبرمج أعماله مع مراعاة أوقات الصلاة، حيث يذكر بالتوقيت المناسب لأداء الصلاة في موعدها بغض النظر عن مكان وجودك باستخدام "جي بي إس" (GPS) الخاص بك، ومن أهم ميزاته أنه يعرض الوقت وفقا للمنطقة الزمنية التي توجد فيها.

أهم مزايا التطبيق

يُمكّنك من إضافة دولتك يدويا، بحيث تستطيع استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال، ويساعد هذا على معرفة الوقت الدقيق للصلاة في مواقع مختلفة، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. ويقدم تقويما رمضانيا كاملا للعام الجاري والتالي، ويزودك بمواعيد ومواقيت الصلاة خلال هذا الوقت.

ويوفر هذا التطبيق القرآن الكريم مع ترجمات له بعدة لغات، وهو ما يجعله في متناول عدد كبير من الناس في مختلف أنحاء العالم.

وبمساعدة بوصلة القبلة، تستطيع العثور على الاتجاه الصحيح للكعبة المشرفة ومكة المكرمة بشكل دقيق بغض النظر عن مكان وجودك. ويوفر التطبيق مواءمة بين التقويم الهجري والغربي، وهو ما يجعل الاستخدام أكثر سهولة ويمكّن من معرفة التاريخ بدقة باستخدام التقويمين.

ويتميز تطبيق "مواقيت الصلاة" بواجهة سهلة الاستخدام، كما أنه يوفر تحديثات منتظمة.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: 4.4 نجمات، وقد حمله أكثر من 10 آلاف شخص في العالم.

آبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تحميل التطبيق من آبل ستور

4 – "القرآن كاملا من دون إنترنت"

إذا كنت تبحث عن برنامج يعرض فقط صفحات المصحف الشريف لتتمكن من القراءة بشكل سليم ودون إجهاد للعين، فـ "القرآن كامل بدون إنترنت" واحد من أفضل التطبيقات التي سوف تساعدك على ذلك.

أهم مزايا التطبيق

بعد التحميل وعند تشغيل التطبيق للمرة الأولى، سوف تجد سورة الفاتحة كما لو كانت في صفحة ورقية، ويوفر لك معلومات عن السورة قبل أن تبدأ في قراءتها، مثل عدد الآيات وهل السورة مكية أو مدنية، إضافة إلى رقمها بالمصحف الشريف.

ويتميز "القرآن الكريم بدون إنترنت" بحجمه الصغير جدا وتوافقه مع معظم الأجهزة الذكية، فهو مناسب جدا للأجهزة ذات الإمكانات المحدودة التي لا تقبل البرامج الحديثة المتطورة، لأنه تطبيق بسيط ولا يوجد به الكثير من التفاصيل.

فإذا كنت تريد برنامج مصحف بسيطا بحجم صغير ومتوافقا مع الأجهزة القديمة والحديثة، فسوف يكون حلا مناسبا، فهو أقل التطبيقات الموجودة حاليا من حيث الاستهلاك للذاكرة والموارد المختلفة.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: 4.5 نجمات، وقد حمله أكثر من 50 مليون شخص في العالم.

آبل ستور: 4.4 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

التحميل من غوغل بلاي

التحميل من آبل ستور

5 – تطبيق "تلاوات مصرية"

يحتوي على تلاوات لأكثر من 200 قارئٍ مصريٍ، منذ نشأة التلاوة القرآنية في مصر وحتى الآن، مع تعريف مختصر بكل قارئ، وإمكانية الاستماع والتحميل، بالإضافة إلى إذاعة قرآنية تعمل على مدار الساعة.

أهم مزايا التطبيق

ويحتوي على ميزة الأذان أيضا التي توفر إمكانية سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلقا أو التطبيق لا يعمل، ومواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، فضلا عن الأصوات الشجية لرفع الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، ويبين اتجاه القبلة بحسب موقعك.

كما يوفر ميزة الوصول السريع عبر مركز الإشعارات، وتقويما يتضمن تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية، وتقويما خاصا بشهر رمضان، مع وجود تطبيق متكامل للتسبيح مع دعم لفظي بالفرنسية والإنجليزية، وكذلك عرض أسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: لا يوجد تصنيف بعد وتم تحميله أكثر من 10 آلاف مرة.

آبل ستور: لا يوجد تصنيف وعدد من حمّله غير مذكور.

التحميل من غوغل بلاي

التحميل من آبل ستور

6 – "القرآن العظيم"

يتميز باعتماده طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة والأزهر الشريف، وتتم مراجعته آية آية بشكل مستمر من قِبَل لجنة علمية مُجازَة بالقراءات العشر.

أهم مزايا التطبيق

يحتوي على 5 تفاسير للقرآن الكريم: المختصر في التفسير، التفسير الميسر، تفسير السعدي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير.

ويقدم منوعات في علوم القرآن الكريم، مثل: أسباب النزول، تدبر الآيات، إعراب القرآن، معاني غريب القرآن، أحكام القرآن، فضائل السور.

وهو التطبيق الأول الذي يحتوي على أكبر شجرة موضوعية لأكثر من 1100 موضوع من جميع آيات القرآن الكريم، في: العقيدة، العبادات، المعاملات، الآداب، السيرة، قصص الأنبياء، وغيرها. كما يوفر الترجمة بعدة لغات، مثل: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، اللاتينية.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: 4.5 نجمات، أكثر من مليون عملية تنزيل.

آبل ستور: 4.7 نجمات، وأكثر من 10 آلاف عملية تنزيل.

التحميل من غوغل بلاي

التحميل من آبل ستور

7 – "دليل الأطفال المسلمين" (Muslim Kids Guide): علم أطفالك الصلاة والوضوء

هو تطبيق مخصص لتعليم الأطفال الصلاة، ويحتوي على رسومات جميلة جدا، ويعلم كيفية أداء الصلاة والوضوء خطوة بخطوة بطريقة جذابة، بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

أهم مزايا التطبيق

واجهة استخدام سهلة وجذابة للأطفال. اقرأ واستمع إلى التعليمات في كل خطوة من خطوات الصلاة والوضوء بالإنجليزية والفرنسية والعربية.

ويتضمن هذا التطبيق مواعيد الصلوات الخمس، وهو مترجم بالكامل إلى الإنجليزية والفرنسية.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

غوغل بلاي: + 3 نجمات، وقام بتحميله أكثر من 500 ألف شخص.

آبل ستور: 4.1 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

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