تعرف على أفضل 6 تطبيقات لتغيير الصوت

1- سناب شات

تطبيق سناب شات يستخدم في الأساس لنشر ومشاركة الرسائل المصورة، إلا أنه يوفر خدمة تغيير صوت.

ويمكنك استخدام هذا التطبيق لتسجيل صوتك بطريقة مضحكة وغريبة، في المقابل ينبغي عليك أن تكون حذرا، إذ إن هذه الخدمة تستنزف شحن بطارية الهاتف بسرعة، وهذا التطبيق مجاني مع وجود إعلانات.

2- تطبيق "فويس تشينجر"

يحظى تطبيق "فويس تشينجر" لتغيير الصوت من شركة أندروبايبي بشعبية كبيرة وموجود منذ فترة طويلة.

وقد استفاد مستخدمو هذا التطبيق من التحديثات التي أدخلت عليه والتي جعلته يواكب الهواتف الذكية الجديدة.

ويستخدم هذا التطبيق محرك الصوت "إف مود"، ويمكنك اختيار مؤثرات صوتية من بين حوالي 12 مؤثرا متاحا لتغيير الصوت، بما في ذلك المؤثرات المشهورة للغاية مثل صوت السنجاب والهيليوم.

3- تطبيق "فويس تشينجر"

يحتوي تطبيق "فويس تشينجر" من أندرويد روك على دليل فيه عدد لا بأس به من مؤثرات تغيير الصوت تشمل أصوات النحلة ورجل عجوز والمريخي والمروحة وغيرها من الأصوات الأخرى.

ويعمل "فويس تشينجر" على تسجيل صوتك وتطبيق مرشح بعد ذلك، ويمكنك تطبيق مرشحات على التسجيلات الصوتية المحفوظة على هاتفك خارج التطبيق، وهذا التطبيق مجاني مع وجود إعلانات.

4- تطبيق "فويس تشينجر"

تطبيق "فويس تشينجر" من "إي3 غايمز" هو أيضا تطبيق يعمل على تغيير الصوت باستخدام محرك الصوت "إف مود"، وتتميز واجهة التطبيق بالعديد من الألوان وسهولة الاستخدام.

ويحتوي هذا التطبيق على بعض مؤثرات تغيير الصوت الموجودة في التطبيقات الأخرى التي تستخدم المحرك ذاته، وهذا التطبيق مجاني.

5- تطبيق "بست فويس تشينجر"

يحمل تطبيق "بست فويس تشينجر" اسما جريئا يعكس مكانته كأفضل تطبيق تغيير صوت مختص في تقديم هذه الخدمة، ويحتوي هذا التطبيق على واجهة مستخدم لائقة ويتضمن مجموعة من الميزات.

وعلى غرار التطبيقات الأخرى، يتيح هذا التطبيق تسجيل الملفات الصوتية وتنزيل الملفات الموجودة على هاتفك، وبمجرد تحميلها يمكنك إضافة المؤثرات الصوتية المتاحة، مثل صوت إنسان آلي أو كائن فضائي أو نحلة.

هذا التطبيق مجاني، لكنه يتضمن بعض الرسوم الإضافية.

6- تطبيق "كول فويس تشينجر"

إن ما يميز تطبيق "كول فويس تشينجر" عن باقي التطبيقات قدرته على تغيير صوتك في الوقت الفعلي أثناء إجراء المكالمة، ويسمح هذا التطبيق بتغيير نبرة صوتك، إلى جانب تطبيق المؤثرات الصوتية الأخرى الموجودة فيه.

ولكن ينبغي عليك دفع رسوم مقابل التمتع بهذه الخدمة، ويوفر هذا التطبيق نسخة تجريبية للمستخدمين، ليتيح لك الاستماع إلى صوتك لمعرفة كيف سيبدو عندما يسمعه الآخرون.

ويوفر هذا التطبيق مكالمة مجانية لمدة دقيقتين لاختبار التطبيق مع أصدقائك وعائلتك قبل شرائه.

ويكلف استخدام هذا التطبيق دولارا واحدا بالنسبة للمكالمة التي تدوم لمدة خمس دقائق، و40 دولارا بالنسبة للمكالمات التي تدوم 170 دقيقة كاملة.

هذا التطبيق متاح على نظامي التشغيل أندرويد وأي أو إس.