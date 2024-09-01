إعلان مدفوع الثمن: أفضل الوجهات السياحية المستدامة في تركيا

المادة الإعلانية أدناه تخص وكالة ترويج وتطوير السياحة التركية ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الاعلامية.

تقدم تركيا لزائريها وجهات سياحية مستدامة بدءا من المحميات الحضرية، والمنتجعات الريفية الجذابة إلى المأكولات الصديقة للبيئة والمغامرات المبهجة عبر أروع الجزر والشواطئ والجبال والبحيرات.

وبغض النظر عن تفضيلاتك، تنتظرك في تركيا عطلة خضراء تغمرك بتجارب لا تُنسى.

1- الهروب إلى الطبيعة في إسطنبول

جزر الأمراء

عندما يحل الربيع في إسطنبول، يتوافد أهل المدينة على جزر الأمراء (الأميرات)، (وعددها 9) حيث تستقبلهم أشجار الميموزا الذهبية المستوطنة بأزهارها الملونة بدءا من شهر مارس/آذار.

انضم إلى هؤلاء الزوار في رحلة ممتعة على متن عبّارة لمدة ساعة، وتجول في شوارع جزيرتي بويوكادا وهيبليادا الخاليتين من حركة المرور (وهما من أكثر جزر الأمراء شهرة)، وابتعد عن ضغوط الحياة في المدينة العملاقة.

اختتم يومك بالاستمتاع بالأسماك الطازجة التي يتم اصطيادها في مضيق البوسفور (مضيق إسطنبول)، وذلك في مطعم تقليدي على طراز الميهانة (يقدم المقبلات والأسماك مع أنغام الموسيقى غالبا)، قبل التوجه للإقامة في أحد الفنادق البوتيك (الصغيرة ذات خدمات أكثر) المتعددة.

2- اعثر على شاطئك المفضل

شواطئ العلم الأزرق في أنطاليا

بفضل مياهها البلورية وشواطئها المشمسة، تحافظ أنطاليا (جنوبي غرب تركيا) بفخر على سمعتها كجنة لعشاق الشاطئ على طول الساحل البكر للريفييرا التركية، وتفتخر بأكبر عدد من شواطئ العلم الأزرق في العالم.

واعتبارا من عام 2023، يوجد 231 شاطئا من أصل 551 شاطئا حاصلا على العلم الأزرق في تركيا، والمعروف بجودة المياه الاستثنائية ومعايير السلامة، على طول ساحل أنطاليا.

فمن الكثبان الرملية الساحرة والآثار القديمة في باتارا إلى الشواطئ الفخمة لنوادي الغولف والمنتجعات المستدامة الحائزة على شهادة "جي تي إس سي" (GTSC) في منطقة بيليك، تقدم أنطاليا ملاذا ساحليا مصمما للجميع.

ومع ذلك، ربما تكون جوهرة التاج في أنطاليا هي شاطئ كونيالتي – فهو بمثابة واحة خلابة تقع في مكان مركزي بالمدينة، وفي الخلفية مشهد مهيب لجبال بيداغلاري الشاهقة.

وفي كاليسي، المركز التاريخي الحصين والبديع في أنطاليا، ستفاجأ أيضًا بالعثور على خلجان غريبة مع منصات صخرية طبيعية، وهي مثالية لأخذ حمام شمس والسباحة بجوار المرسى التاريخي.

المزيد من المغامرات المائية:

انضم الآن إلى الوجهات الناشئة لرياضة ركوب الأمواج في تركيا، كل من ألاتشاتي (لرياضة الويند سيرف) في منطقة إزمير، وأكياكا (رياضة ركوب الموج بالألواح الشراعية) في منطقة موغلا. كما أن مناطق ريفا بالقرب من إسطنبول، إلى جانب ألانيا وأوردو، تطوران أماكنها الخاصة برياضة الويند سيرف.

3- استمتع بسحر الريف

أفضل القرى السياحية

تزخر مدينة إزمير (غربي تركيا) بوجهات ريفية مثيرة من شأنها أن تجعل رحلتك لا تُنسى. فبعد أن نالت مكانها الصحيح في قائمة أفضل القرى السياحية لمدة عامين متتاليين، حازت قريتا بيرجي وشيرينس على إشادة عالمية من منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة لالتزامهما بالحفاظ على التراث الريفي، ورعاية المجتمعات المحلية، وتقاليد الطهي الغنية.

وتقع بيرجي في أحد أكثر الوديان خصوبة في تركيا، وهي اكتشاف ثقافي نادر بتاريخ عريق يمتد إلى 5 آلاف عام، بالإضافة إلى شوارعها الجميلة والمزينة بمنازل سلجوقية وعثمانية تقليدية.

من ناحية أخرى، تجتذب منطقة سيرينس بسحرها الخاص الزوار، حيث تتميز بمساكنها العثمانية الخشبية الرائعة.

وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من مدينة أفسس التاريخية، توفر سيرينس ملاذا مثاليا للمسافرين الباحثين عن محطة توقف ملهمة.

المزيد من تجارب الريف

سيجد المسافرون الباحثون عن القرى المليئة بالسحر المحلي أنفسهم في منازل بكل من تاراكلي (صقاريا)، وبيتيز (بودروم)، ومصطفى باشا (كابادوكيا)، وأورمانا (أنطاليا).

4- اكتشف أرض الجبال والبحيرات

جبال كاتشار المحلقة فوق السحاب

تقف جبال كاتشار، بالقرب من مدينة ريزا، شاهدة على عظمة الطبيعة، حيث تجذب عشاق الهواء الطلق والتاريخ. وهنا، تتدفق الأنهار الهادرة عبر الوديان الوعرة، بينما تعكس البحيرات الجليدية البكر عظمة القمم الشاهقة. إلى جانب هذا الروعة الطبيعية، تقدم الحصون التاريخية وطرق القوافل القديمة، وبقايا طريق الحرير الأسطوري، لمحة عن الماضي العريق للمنطقة.

تمنحك الشاليهات الخشبية المنتشرة على هضاب تشاملي همشين، على ارتفاع قدره ألفا متر فوق سطح البحر، لحظات هروب حقيقية من العالم الخارجي.

وهناك عسل الكاراكوان المحلي، الذي يتم حصاده من المناحل حيث يرعى النحل بشكل طبيعي داخل جذوع الأشجار المجوفة، فضلا عن الموهلاما وهو مزيج لذيذ من الجبن الذائب والزبدة ودقيق الذرة، وهو من الأطعمة المحلية الأساسية التي ستغري عشاق الطهي.

بحيرات تركيا

تقع منطقة بيسيديا القديمة شمال جبال طوروس الغربية مباشرة، وتضفي سحرًا خاصا باعتبارها "منطقة البحيرات" بامتياز في تركيا، وهي جوهرة مخفية تنتظر من يكتشفها.

تمتد هذه المناظر الطبيعية البديعة عبر مدن أنطاليا وإسبرطة وبوردور، وتتميز بمجموعة رائعة من البحيرات، لكل منها طابعه الخاص الذي لا مثيل له.

بحيرة إيجيردير: ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في تركيا، وهي تدعو الزوار للتمتع بشواطئها الرملية وأجوائها التي تشبه المنتجعات، وتحيط بالبحيرة بساتين مترامية الأطراف حيث يمكن للمرء شراء سلال مليئة بالتفاح والخوخ والكرز والكرز الحامض الطازج مباشرة من القرويين خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

معبر مسار القديس بولس: ثاني أطول طريق للمشي في تركيا والذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر من بيرج (أنطاليا)، إلى يالفاش (إسبرطة)، حيث يشق طريقه عبر مجموعة من المناظر الطبيعية العجيبة.

بحيرة بوردور: تشتهر بأنها موئل للطيور فضلا عن قربها من مدينة ساجالاسوس القديمة، بينما تستمر بحيرة سالدا في إذهال العلماء بشبهها الكبير بحفرة جيزيرو على المريخ، وتضم هذه البحيرة بعض أقدم آثار لنشأة حياة الميكروبات في كوكب الأرض.

المزيد من المرتفعات التي تستحق الاستكشاف

تتيح تركيا لمحبي تسلق الجبال عدة خيارات ممتازة، وذلك بوجود أكثر من 60 قمة يفوق علوها 3 آلاف متر. ويتحدى جبل آغري (جبل أرارات) المتسلقين المخضرمين بقمته المهيبة، وهي الأعلى في أوروبا بارتفاع 5137 مترًا.

5- مغامرات لا تنسى

اكتشاف تركيا على عجلتين

تبقى تركيا أرض ساحرة تغري محبي مغامرات ركوب الدراجات التي لا تُنسى عبر المناظر الطبيعية المتنوعة التي تتراوح من شواطئ بحر إيجة، والبحر المتوسط ​ إلى التضاريس البركانية الأخرى في كابادوكيا.

من بين الخيارات العديدة لركوب الدراجات، ما يسمى "أوروفيلو8"، الطريق المتوسطي القسم الخاص بإزمير، حيث يمكن لراكبي الدراجات ممارسة هواياتهم بين موقعين للتراث العالمي لليونسكو على طول 500 كيلومتر. وتقدم المسارات البيئية شبكة مترامية الأطراف بطول 740 كيلومترًا من المسارات لركوب الدراجات.

وتتألف هذه المسارات المترابطة من 5 مسارات في كويجيجيز، و4 في أورتاكا، و5 مسارات إضافية في دالامان، وقد تم وضع علامات واضحة على كل هذه المسارات.

ومن أبرز المعالم مدينة كاونوس القديمة، بمقابرها الصخرية المذهلة، وغابة أشجار الصمغ الهادئة، وجمال شلال توبارلار القريب. ومن ناحية أخرى، تغري أنطاليا بالمسارات المبهجة التي تعبر البرية البكر لجبل تاهتالي ومنتزه بيداغلاري الوطني.

ويقود مسار الأرز، على وجه الخصوص، راكبي الدراجات إلى ارتفاعات مذهلة تتجاوز 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، ويمرون في هذا المسار عبر غابات الأرز العطرة في رحلة تخلد في الذاكرة.

عطلات أكثر نشاطًا

قم برحلة على طول طريق الليكين، أحد أكثر مسارات المشي لمسافات طويلة ذات المناظر الخلابة في العالم، والذي يوفر طريقا مميزة بطول 540 كيلومترا من أولودينيز إلى كيمير، أنطاليا.

وبمقدورك اكتشاف كابادوكيا على ظهر الخيل ضمن رحلات تنظمها العديد من المزارع المحلية، أو بإمكانك اكتشاف المكان عبر مسارات فردية على دراجة جبلية.

اذهب للغوص في منطقة كاش لاستكشاف الحياة البحرية الغنية في الريفيرا التركية، ورصد الأنواع النادرة من الكائنات، بما في ذلك السلاحف، وفقمة الراهب المتوسطية، والباراكودا، والراي اللساع، والهامور، وثعابين البحر وغيرها.

6- السفر إلى فجر الحضارة

غوبكلي تيبي وتاش تيبيلير

في قلب مدينة شانلي أورفا في جنوب شرقي تركيا، أسهمت في فهم التاريخ البشري في مراحله الأولى.

تم اكتشاف هذا التل في منتصف التسعينيات، وهو يكشف عن أقدم هندسة معمارية ضخمة معروفة، والتي يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 9600 قبل التاريخ، والتي سبقت الأهرامات المصرية وستونهنج بآلاف السنين.

وفي السنوات الأخيرة، تم الكشف في التلال الحجرية الوعرة المحيطة بشانلي أورفا عن 11 مستوطنة بشرية مبكرة إضافية، بما في ذلك كاراهانتيبه الرائعة.

هذه المستوطنة الواقعة على قمة التل، والتي من المحتمل أن تكون أقدم من غوبكلي تيبي نفسها، مفتوحة الآن للزوار أيضا. وأثناء استكشاف المنطقة، لا بد لك من زيارة متحف شانلي أورفا للآثار ومتحف هالي باهيتشي للفسيفساء.

تُعرض بالمتحفين القطع الأثرية المستخرجة من هذه التلال، إلى جانب الفسيفساء المعقدة المكتشفة في الفيلات الرومانية القديمة، وتمثال باليكليجول الشهير، أقدم تمثيل لشخصية بشرية بالحجم الطبيعي، مما يربطنا بشكل وثيق بأسلافنا الأوائل.

المزيد من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو لاستكشافها

اذهب إلى موقعين آخرين تمت إضافتهما مؤخرا إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي:

غورديون: بالقرب من العاصمة أنقرة ويمثل الموقع المركز السياسي والثقافي لفريجيا والتي كانت حضارة إبان العصر الحديدي.

مساجد الأعمدة الخشبية في الأناضول في العصور الوسطى، والمنتشرة حول وفي مدن أنقرة وإسكي شهير وقونية وأفيون قره حصار وقسطموني.

7- برنامج مع الطبيعة

كن في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك إلى تركيا.

أبريل/نيسان – مايو/أيار

الهجرة السنوية لمئات الدلافين التي تمر عبر مضيق البوسفور بحثا عن الطعام، من بحر مرمرة إلى البحر الأسود، جدير بالذكر أنها تعود في الخريف في مسار معاكس لمسارها السنوي.

نهاية أبريل/نيسان – بداية مايو/أيار

تزهر أشجار يهوذا وهي ترسم لوحة على تلال البوسفور باللون الأرجواني النابض بالحياة.

مايو/أيار – يونيو/حزيران

حصاد الورد في إسبرطة، المدينة التي توفر 65% من زيت الورد في العالم، والمستخدم في العطور والأدوية والصناعات الغذائية.

يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول

فقس بيض صغار السلاحف على شواطئ داليان، فتحية، باتارا، تشيرالي، بيليك، أنامور، وفي دلتا نهر جوكسو.

15 أغسطس/آب – 15 سبتمبر/أيلول

المرور المذهل لحوالي مليون طائر من اللقالق في هجرتهم السنوية من أفريقيا إلى أوروبا، وهو منظر يمكن مشاهدته بشكل أفضل في إسطنبول.

نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول

حصاد الزيتون في خليج إدرميت، المنطقة الرئيسية لإنتاج زيت الزيتون في تركيا.

8- اكتشف مرافق الإقامة المستدامة في تركيا

إذا كان اتخاذ خيارات واعية أثناء السفر هو أولويتك القصوى، فسوف تشعر وكأنك بمنزلك في تركيا.

لا توفر البلاد فقط مجموعة مذهلة من الجمال الطبيعي الممزوج بتاريخ غني، بل تضع رهن الزوار أيضا مرافق إقامة مستدامة أينما ذهبت، بغض النظر عن الحجم والتصنيف.

وقد أصبحت تركيا أول دولة في العالم توقع اتفاقية مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) لتلبية المعايير الدولية بحلول عام 2030، وقد نجحت أكثر من 16 ألف منشأة بالفعل في جعل أكثر من 1.5 مليون سرير مستداما من خلال تبني هذا البرنامج.

انطلق في رحلة لتشهد الجهود التي بدأتها تركيا لضمان التنمية المستدامة عالية الجودة للأجيال المقبلة.

9- المطاعم الصديقة للبيئة

تمثل مجموعة المطاعم الجديدة التي يقدمها دليل ميشلان في إسطنبول وإزمير وبودروم ارتقاء بمعايير تذوق الطعام في تركيا، حيث تكرم جيلا جديدا من الطهاة الجريئين الذين يفتخرون بتقاليدهم.

وقد تميزت مطاعم إزمير، التي دخلت إلى دليل ميشلان هذا العام، بولائها للمنتجات المحلية وللروابط القوية مع المنتجين المحليين. ويتجلى هذا الالتزام من خلال منح نجمة ميشلان الخضراء لـ3 مطاعم في المنطقة.

وبالإضافة إلى الاعتراف بالالتزام البيئي المتميز، فإن نجمة ميشلان الخضراء هي أيضًا مؤشر موثوق به لمحبي الطعام الذين يبحثون عن مطابخ أصيلة وملهمة ومرتبطة جيدًا بجذورها.

من بين 111 مطعما موصى به، تحمل المطاعم الخمسة التالية نجمة ميشلان الخضراء:

إسطنبول:

1- نيولوكال

2- سيركل باي فيرتكل

أورلا، محافظة إزمير:

1- أو دي أورلا

2- فينو لوكل

3- يك لوكانت

المادة الإعلانية أعلاه تخص وكالة ترويج وتطوير السياحة التركية ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الاعلامية.