كيف تكتشف أبرز الخدع السياسية التي تُستخدم يوميا "للنصب عليك"؟

إذا أردتَ أن تُنمّي تفكيرك النقدي وأن تتدرّب على كشف المغالطات المنطقية فعليكَ متابعة النقاشات السياسية، خاصة تلكَ التي تجري بين أتباع الأحزاب المختلفة؛ لأنّك ستتعلّم عن طريق مراقبتك لهذه النقاشات كيف يستخدمُ النّاس استدلالات غير ذات صلة بالموضوع، لإثبات صحّة آرائهم وقناعاتهم، خاصّة إذا لم يكونوا يمتلكون الأدلّة والمعلومات الكافية.

ولا شك أن الأمثلة التاريخية للاستدلالات المنطقية الخاطئة، كثيرة. أحد الأمثلة مذكور في القرآن، حين استدلّ قوم النبيّ نوح على بُطلان دعوته وعدم صحّتها من خلال الإشارة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأتباع النبيّ، فقالوا في سورة هود: {وما نراك اتَّبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي}، أي أنّ كبار القوم وشرفاءهم لم يتّبعوك، ولو كان ما تدعوا إليه صوابا لاتّبعكَ ذوو السُّلطة والجاه، وهذا -كما ستتعلّم من قراءتكَ لهذا المقال- يعكس الانحياز إلى السُّلطة، وهو اعتقاد النّاس أنّ الرأي الأصوب والأصحّ هو الرأي الذي يصدر عن ذوي المكانة والسُّلطة. وقد تستخدم السُّلطة نفسها هذا الانحياز، فتخبر النّاس بأنّها أعلمُ منهم وأكثر فهما منهم، ولهذا فهي ستختار بالنيابة عنهم، ولهذه الفكرة جذور تاريخية أيضا، فقد أخبر فرعون قومه كما ورد في سورة غافر: {ما أُرِيكم إلا ما أرى وما أهديكم إلّا سبيل الرشاد}.

تؤدي الدعاية الإعلامية ذات الأهداف السياسية، دورا أساسيا في تأليب الرأي العام وتوجيه النّاس وآرائهم وشحنهم بالعواطف والانفعالات من خلال ما تعرضه عليهم من حقائق، ويجدر بالذكر هنا أنّ خيانة الحقيقة لا تكون فقط من خلال الكذب، ولكن من خلال تجزئتها، فعَرْض أجزاء مُختارة بعناية من الحقيقة كفيلٌ بتشويه الحقيقة كاملة، فالانتقاء والاجتزاء شكل من أشكال التضليل، وكذلك التغطية الإعلامية الأُحادية عامل أساسي في تشكيل قناعات الناس واستقطابها باتّجاه واحد فقط.

في موضع آخر، بإمكانكَ أن ترى انحياز النّاس لآراء مَن يُحبّون، فهُم إذا أحبّوا فُلانا صدّقوا كلامه دون تمحيص، وإذا كرهوا آخر، كذّبوا كلامه ولو كان صوابا ومَبنيا على دراساتٍ علمية. فما الانحيازات المعرفية؟ وكيف يستخدم السياسيون هذه الانحيازات للتلاعب بآراء النّاس وكسب تأييدهم؟ وكيف تستغلّ وسائل الإعلام فهمها لنقاط الضعف البشرية كي تقوم بتعبئتهم برأي مُعيّن أو موقف ما؟ وكيف أحمي نفسي من الوقوع في فخّ الانحيازات النفسية والمعرفية؟ هذا ما ستتعرّف إليه عند قراءتكَ هذا المقال.

يجد الإنسان نفسه أعزل أمام كمّ هائل من المعلومات والحقائق التي يتلقاها يوميا، يتحتم عليه اتخاذ أحكام وقرارات (سواء كانت واعية أو غير واعية). ولأن الإدراك البشري يتمتع بقدرات محدودة للتعامل بشكل صحيح مع جميع المعلومات المتاحة ومعالجتها، اكتشف الباحثون أن البشر يتخذون قرارات بالاعتماد على بعض الإستراتيجيات المبسطة، أو اختصارات ذهنية تسمى الاستدلال(1).

تاريخيا، طوّر العقل البشري الانحيازات النفسية بوصفها آلية سريعة لاتّخاذ القرار للتعامل مع البيئة المعقدة المحيطة بقراراتنا. تتشكّل انحيازاتنا بشكل طبيعيّ لغايات بقائية، وعادة ما تتشكّل انحيازاتنا عبر الخبرة السابقة والحالة الفسيولوجية والشخصية، والمشاعر والانفعالات والعواطف. قد تفيد الانحيازات في الظروف اليومية التي تحكمها قيود زمنية، أو عند مواجهة نقص أو زيادة في المعلومات المتاحة أمامنا، أو عندما لا يكون هناك حل مثالي واضح وتبدو الأمور معقّدة أكثر من اللازم. لهذا، تؤدي الانحيازات دورا إيجابيا في أساسها وفي نطاق ضيّق من الحالات اليومية والمتكرّرة(2).

لكنّ الانحيازات قد تؤدي أيضا إلى أخطاء في الاستنتاج(3)، وقد تكون عَطَبا تفكيريا إذا سمحنا لأنفسنا بالاستناد عليها في حياتنا اليومية وفي قراراتنا المهمة والمصيرية، وإذا ما رفضنا في كلّ مرّة أن نبذل جُهدا لتقصّي الحقائق ومحاربة أهوائنا ومقاومة اللذّة الداخلية التي تلحّ علينا بقبول وسماع ما نُريد سماعه بالأساس.

"التحيّز" أو "الانحياز" هو الميل التلقائي، وكما جاء في "الوسيط" فقد استُخدمت كلمة تحيز بمعنى الانضمام في الرأي وتبني رؤية ما، ما يعني رفض الآراء الأخرى(4). يَرِد ذلك في الجزء الأول من كتاب "إشكالية التحيز.. رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد" الذي حرره "د. عبد الوهاب المسيري". وفي التعريف الدارج، "التحيّز المعرفي" هو خطأ منهجي في التفكير يحدث عندما يقوم الشخص بمعالجة وتفسير المعلومات في العالم من حوله، ويؤثر على القرارات والأحكام التي يتخذها(4).

يقدم لنا باستر بنسون، مؤلف كتاب "لماذا نصرخ؟"، تفسيرا لعلة الانحياز، بأنها رغبتنا في فهم العالم، حاجتنا إلى أن نكون واثقين من قدرتنا على إحداث تأثير وأن نشعر بأن ما نقوم به مهم. يمكن تصنيف هذه الثقة على أنها ثقة مفرطة، لكننا بدونها قد لا نتصرف على الإطلاق، بالإضافة لضرورة التعامل مع كم المعلومات، وتصنيف أدمغتنا للمعلومات بحسب أهميتها، وعليه يكون ما سنحاول تذكره وما سننساه(5).

اهتم "بيتر هاليغان"، وهو أستاذ علم النفس العصبي في جامعة كارديف، و"ديفيد أوكلي"، الأستاذ الفخري في علم النفس؛ بدراسات علم الأعصاب الإدراكي الحديثة، باستخدام التنويم المغناطيسي(3)، لتظهر الدراسات التي استخدمت التنويم أن مِزاج الشخص وأفكاره وتصوراته يمكن أن تتغير بعمق عن طريق الإيحاء، ليخلصا إلى احتمالية مفادها أننا لا نختار أفكارنا أو مشاعرنا بوعي، وإنما ندركها. قناعاتنا إذن ليست راسخة كما نتصور، وتتحكم فيها انحيازات قد تأخذ أشكالا عديدة:

يميل الأشخاص إلى البحث عن المعلومات التي تؤكد قناعاتهم، وإغفال أو رفض المعلومات المتناقضة. يتفاعلون مع الأحداث والقصص الإخبارية بطريقة تؤكد معتقداتهم وتدعم أفكارهم الحالية، ما يجعلهم صارمين في آرائهم السياسية(11). وهو ما يتفق مع تجارب عالم النفس المعرفي "بيتر كاثكارت واسون" الذي أجرى عدة تجارب في الستينيات وانتهى بقوله إن هذا التحيّز قد يقف عائقا بيننا وبين النظر إلى الأحداث بموضوعية. يساعد الانحياز التأكيدي أيضا على تكوين وإعادة تأكيد الصور النمطية المكونة عن الأشخاص، فنذكر ونكرر المعلومات المتوافقة مع الصورة النمطية، ونسهو عن المعلومات غير المتسقة مع قوالبنا النمطية. وينسحب هذا الانحياز العاطفي حتّى على عيوب النّاس وميزاتهم، وينطبق على هؤلاء قول الإمام الشافعي في أبيات قصيدته:

مثال: أثير جدل حول قانون تشريعي يسمح للمواطنين باقتناء السلاح، لنفترض أن "دانا" معارضة لتلك القضية، لذلك فإنّ ما ستفعله دانا هو البحث عن قصص إخبارية ومقالات رأي تؤكّد الحاجة إلى فرض قيود على ملكية السلاح، وعند سماعها قصصا عن إطلاق النار في وسائل الإعلام، ستفسرها بطريقة تدعم معتقداتها الحالية بأنّ كلّ هذا يحدث لغياب تشريعات تجرّم اقتناء السلاح. بينما يعارض "خالد" بشدّة تدخّل الدولة للسيطرة على السلاح ومنع اقتنائه، فيبحث عن مصادر إخبارية تتوافق مع نظرته، وعندما يصادف قصصا إخبارية عن إطلاق النار، فإنّه سينكر ادّعاءات النّاس بأنّ سبب هذه المشكلات هو السماح للمواطنين باقتناء السلاح، بطريقة تدعم وجهة نظره الحالية(11).

يتسلل الانحياز التأكيدي ليشمل نواحي أخرى خلاف معتقداتنا الشخصية، مؤثّرا أيضا على أدائنا الوظيفي والمهني. يورد "بيتر جراي" في كتابه "علم النفس" مثالا على أثر الانحياز النفسي على مهنة الطبيب (9): يشخّص طبيب مريضا، يسأله عن تاريخه الطبي للتأكّد من فرضيته، عوضا عن البحث عن أدلّة تدحضها، ومن ثَم يتوصل إلى استنتاج مُبكّر إلى أنّ المريض مصاب بالمرض الذي توقّعه هو منذ البداية.

يشمل هذا الانحياز قرارات سياسية وعسكرية كُبرى، فمن أجل اجتياح العراق، سعى السياسيون البريطانيون إلى فرض العديد من الأدلّة المتوهّمة وغير الكافية لتبرير إرسال الجنود البريطانيين إلى العراق وللحصول على شرعية سياسية، فمنذ سنوات، أعلن "جون تشيلكوت"، رئيس اللجنة البريطانية المكلّفة بالتحقيق في ظروف وملابسات التدخّل البريطاني في حرب العراق عام 2003، أنّ المبرّرات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق "كانت غير مناسبة على الإطلاق"، وأنّ الاجتياح حدث بشكل سابق لأوانه وقبل استنفاد كل الفرص السلمية التي كانت متاحة في ذلك الوقت(10)(11).

جاء احتلال العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، لكن ما توصّل إليه "شيلكوت" أنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير" وضع محاولة الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدّة فوق كلّ شيء، وأنّ نظرته لخطوة الحرب آنذاك لم تَخْلُ من الانحياز العاطفي وغير العقلاني، إذ أسقط "بلير" الدلائل التي تخالف اعتقاده ورفض مراجعتها أو التحقّق منها، ليحسم موقفه في النهاية حين كتب للرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش: "سأكون معك، مهما يكن"(10). قادت تلك الدوافع الواهية إلى مكابدة العراق خسائر بشرية قُدرت بمليون قتيل ومصاب وملايين المشردين، وأحكَمَ العنف الطائفي قبضته على البلاد، وتدمّرت معظم البُنية التحتية للبلاد بفعل ذلك.

هو شكل من أشكال التحيّز الإعلامي يغطى فيه بعض السياسيين أو الموضوعات بشكل غير متناسب من حيث كمّية العرض المُوجّه وحجمه وكثافته. على سبيل المثال، كشفت إحدى الدراسات أن البرامج الإخبارية المحلية كان تركيزها مُنصبّا على إظهار صور المجرمين الأميركيين من أصل أفريقي، والتقليل المتعمّد من إظهار المُجرمين الأميركيين البيض. ما يحدث بسبب هذه التغطية الإعلامية الانتقائية هو حصول وعي ضمني لدى المُشاهدين بأنّ السود هُم دائما الجُناة، والبيض هُم في الغالب مجرّد ضحايا. مثال آخر على هذا النوع من الانحيازات، ما حدث في عام 2008 حين ترشّحت "سارة بالين" لمنصب نائب المرشح الجمهوري جون ماكين، إذ ركّزت بعض المقالات على مؤهّلاتها بوصفها رئيسة مستقبلية محتمَلة، أو سجلّها في القضايا(12)، لكن كتابات أخرى لم تلبث أن تساءلت عن أحقيتها في الترشح لمنصب؛ نظرا لأن لديها أطفالا، ومن ثم تطرقت لتفاصيل حياتها الشخصية والخاصّة.

في سياق آخر، حلّل بحث من جامعة جنوب فلوريدا التغطية الإعلامية لحظر السفر الذي فرضه الرئيس "ترامب" عام 2017، ليتضح أن وقت الذروة غطت وسائل الإعلام الأحداث من خلال وجهات نظر مختلفة تماما، اختلفت لهجة كل مذيع وطريقة صياغة الحقائق وزاوية التناول، لتُقدَّم القضية بشكل متوافق مع أجندة حزبية معينة(18).

وفيما يلي نتائجُ مسحٍ يُظهِر كيفية توزّع المُتابعين على المواقع والمنصّات الصحافية ومصادرهم الإخبارية بحسب توجّهاتهم السياسية، ما يعكس أنّ البشر ينزعون إلى تلقي المعلومات من المصادر التي تؤكّد توجّهاتهم الحزبية والأيديولوجية المُسبقة.

العرض الانتقائي للمعلومات بطريقة مقصودة تؤدّي إلى تأجيج مشاعر مُعيّنة وإلى تشكيل مواقف قاصرة بناء عليها. فمثلا، نَشْر الإعلام لجزء مقتطع من المقاطع الصوتية الخاصّة بأحد المسؤولين السياسيين من شأنه تحريف السياق بأكمله.

بدون السياق المناسب، يمكن أن تصبح القضايا متعدّدة الأوجه شديدة الاستقطاب، وقد تصبح سببا للانقسام أو ترسيخ واستحضار صور ذهنية أساسها معلومات تفتقر إلى الاكتمال. يستعرض الدكتور "عبد الوهاب المسيري" مثالا في الجزء الثاني من كتاب "إشكالية التحيز.. رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد"(5)، فواقعة الإبادة النازية ليهود أوروبا التي يُطلَق عليها "الهولوكوست"، أي المحرقة، تستدعي معنى ذهنيا يعكس أن اليهود وحدهم ضحايا العدوان الألماني النازي. تلك الإبادة لم تكن استثنائية بالنظر إلى إبادات تعرضت لها الأمريكتان وأفريقيا، ولم يكن اليهود وحدهم ضحايا الهولوكوست، فهناك السلاف والغجر وذوو الاحتياجات الخاصة الذين صُنِّفوا آنذاك "مادة بشرية غير نافعة".

الثقة غير العقلانية في كلّ ما يأتي مِن أشخاص ذوي نفوذ أو مناصب رفيعة، والامتثال إلى حديث أصحاب السلطة، وتقدير آرائهم، والتأثّر بها، والاعتقاد بأنّها صواب فقط لأنّها تصدر من أشخاص ذوي مناصب وسُلطة عالية.

"لقد كُنتُ أُطيع الأوامِر – I was only following orders"

(أدولف آيخمان)