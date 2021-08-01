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تحليل نفسي

طفلك سيكذب، هذا مؤكّد.. لكن كيف تتعامل معه؟ إليك هذه الخطوات العلمية

كيف يتمكّن طفل ما زال يتعثر في مشيه من تطوير ملكَة الكذب لخداع من حوله؟ ولماذا يكذب الطفل من الأساس؟ وما الحل المناسب في هذه الحالة؟.. أسئلة كثيرة يجيبك علماء النفس عنها بهذا التقرير.

Published On 15/8/2021
تحليل نفسي

كيف ومتى تعرف أن عليك الذهاب إلى طبيب نفسي؟

نمر جميعنا بأزمات وضغوطات نفسية تؤثر علينا، وتُعيقنا عن الوصول إلى ما نطمح إليه. لكن السؤال الذي يُطرح، هو متى وكيف أعرف أن هذه الضغوطات وصلت حدًّا ينبغي معه الذهاب إلى طبيب نفسي؟.. هنا نجيب عن السؤال

Published On 25/7/2021
كيف ومتى تعرف أن عليك الذهاب إلى طبيب نفسي؟
تحليل نفسي

"مسكين على نياته".. إليك هذه الخطوات العلمية لقول "لا" والتغلب على الطيبة الزائدة

أن تكون طيّبا، ليس أمرًا إيجابيا على الدوام، خاصةً إذا ما حرمك ذلك القدرة على الدفاع عن رغباتك ونفسك والمطالبة بحقوقك. في هذا التقرير، نوضح لك خطوة بخطوة، كيفية علاج “الطيبة الزائدة” وتعلم الرفض.

Published On 18/7/2021
رسم: رأفت الخطيب
تحليل نفسي

بشار الأسد.. ما هو سر العقدة النفسية التي حولته إلى قاتل وحارق للجثث؟

لا تهدف هذه السطور للبحث عن هيئة شيطان شرير؛ إنما نحكي عن سيرة إنسان عادي جدا، لا تبدو عليه أعراض سريرية، وتحول فجأة ليصبح خطِرا جدا حينما تسلّم السلطة. أهلا بكم في عالم بشار الأسد الدموي.

Published On 11/7/2021