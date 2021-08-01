لعلّ الطب النفسي أحد أسوأ المجالات سمعةً في مجتمعاتنا العربية، فهناك العديد من المخاوف والتصوّرات الشائعة عنه، فما هي تلك التصورات؟ ولماذا يصدقها الناس؟
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كل 40 ثانية، ينهي شخص ما، في مكان ما في العالم، حياته. ويموت ما يقرب من 800 ألف شخص منتحرا كل عام، فماذا لو كان أحد المحيطين بنا يحمل أفكارا انتحارية، وكيف نتعامل معه؟
هل البَشر “كائنات عاقلة” حقّا؟ ولو كُنّا كذلك، فلماذا نعتاد على ممارساتٍ وسلوكياتٍ قاتلة وخطيرة ومؤذية؟ ولماذا نُؤمن ونتعلّق بما ثبتَ خطؤه بالفعل؟ وهل الحقائق وحدَها ما يُملي على النّاس سلوكياتهم؟
يحدث أن نقع في تلك الدوامة التي تبدأ بإقناع النفس بإمكانية التأجيل. لكن النتيجة هي ضياع الوقت وعدم إنجاز المهام، وقد لا يؤدي هذا الأمر إلى الفشل والتأخر فقط وإنما غالبا ما تصاحبه دوامة نفسية غير صحية!