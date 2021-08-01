كل 40 ثانية، ينهي شخص ما، في مكان ما في العالم، حياته. ويموت ما يقرب من 800 ألف شخص منتحرا كل عام، فماذا لو كان أحد المحيطين بنا يحمل أفكارا انتحارية، وكيف نتعامل معه؟