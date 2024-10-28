رياضة deprecated

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الفائزون بالكرة الذهبية منذ 2008

للمرة الأولى منذ 2003، يغيب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو عن قائمة المرشحين للظفر بالكرة الذهبية التي يقام حفلها الليلة في باريس.

أعظم 9 نهائيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

تحتل بطولة دوري أبطال أوروبا المرتبة الثانية من حيث المتابعة الجماهيرية بعد نهائيات كأس العالم بفضل العروض الكروية واللحظات الدرامية ولكن هناك نهائيات في المسابقة ظلت عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.

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