رياضة deprecated

يستضيف النصر منافسه التعاون في الرياض ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم .
توج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي -الاثنين – للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
سيكون الكشف الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 اليوم الاثنين، خلال حفل يبدأ حوالي الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة.
ألغى ريال مدريد رحلته إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية، المقرر اليوم الاثنين، وهذا يشير إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يكون الفائز بالجائزة المرموقة.