رياضة deprecated

توفي سيزار لويس مينوتي، الذي قاد منتخب الأرجنتين لإحراز لقبها الأول في كأس العالم لكرة القدم عام 1978، عن عمر ناهز 85 عاما، حسبما أعلن اتحاد الكرة الأرجنتيني في وقت متأخر أمس الأحد.