كوبا أمريكا 2024

يغيب مويسيس بانياغوا، لاعب وسط بوليفيا البالغ من العمر 16 عاما، عن بطولة كوبا أميركا التي تحتضنها الولايات المتحدة، بسبب عدم حصوله على إذن بالسفر من أحد والديه.
رشحت صحيفة فرنسية 3 منتخبات للفوز بلقب بطولة كوبا أميركا، التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران الجاري بالولايات المتحدة الأميركية.
طالما علقت الجماهير الأرجنتينية آمالا كبيرة على دي ماريا باعتباره سلاحا فتاكا ومنقذا لمنتخب التانغو في الأوقات الحاسمة وخاصة في النهائيات، حيث سجّل أهدافا أسهمت في تتويج منتخب بلاده بعدة ألقاب.
اقتنص منتخب البرازيل فوزا مثيرا من نظيره المكسيكي 3-2 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، في ولاية تكساس الأميركية.