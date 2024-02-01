كأس آسيا 2023

“مجريات المباراة لم تكن كما كان مخططا لها وارتكبنا عدة أخطاء لم تمكنا من العودة”، بضع كلمات لخص بها حسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، الشوط الأول من نهائي كأس آسيا الذي خسره “النشامى” أمام قطر بثلاثية.