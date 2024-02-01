كأس آسيا 2023

تستضيف دولة قطر بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في الفترة الممتدة بين 15 الشهر الجاري و3 من الشهر القادم، ويشارك في البطولة 16 منتخبا بينها 6 عربية ومقسمة على 4 مجموعات وتقام على 4 ملاعب.
يواجه الكوري الجنوبي لي كانغ إن، لاعب باريس سان جيرمان، دعوى قضائية في بلاده بـ759 ألف دولار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعلنين بعد محاولته لكم سون هيونغ مين قائد منتخب بلاده ونجم توتنهام.
أنهى المدرب الألماني يورغن كلينسمان مسيرته مع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم اليوم الجمعة.
عبّرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرة ثانية على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2025، حسب ما كشف وزير الشباب والرياضة الأربعاء، الذي أكد قدرة بلاده على استضافة الأولمبياد.