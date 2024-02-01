كأس آسيا 2023

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المنتخبات العربية.. إنجازات تاريخية آسيوية وإخفاقات أفريقية

تباينت نتائج المنتخبات العربية بشكل كبير بين بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، ففي الوقت الذي حققت فيه مفاجآت مدوية وحصدت الكأس الآسيوية والجوائز الفردية، خرجت من الأمم الأفريقية بشكل مهين لتاريخها الكبير.

Published On 14/2/2024
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شعار كأس آسيا 2023

لاعبو النشامى للجزيرة نت: نبني على إنجاز كأس آسيا للوصول إلى مونديال 2026

“مجريات المباراة لم تكن كما كان مخططا لها وارتكبنا عدة أخطاء لم تمكنا من العودة”، بضع كلمات لخص بها حسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، الشوط الأول من نهائي كأس آسيا الذي خسره “النشامى” أمام قطر بثلاثية.

Published On 11/2/2024
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شعار كأس آسيا 2023

"هاتريك عفيف ينهي الحلم الأردني".. وسائل إعلام عربية وعالمية تتغنى بإنجاز قطر في كأس آسيا

تغنت وسائل إعلام عربية وعالمية بإنجاز المنتخب القطري الذي توج بلقب كأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه بفوزه على نظيره الأردني في المباراة النهائية، أمس السبت.

Published On 11/2/2024
شعار كأس آسيا 2023

أكرم عفيف نجم منتخب قطر.. علامة فارقة في صناعة وتسجيل الأهداف بكأس آسيا

سترتبط النسخة الـ18 من كأس آسيا لكرة القدم باسم القطري أكرم عفيف الذي ختمها بـ3 ركلات جزاء ناجحة بمرمى الأردن (3-1)، منحت العنابي الاحتفاظ بلقبه وصاحب الشعر المجعّد لقب أفضل لاعب في البطولة وهدّافها.

Published On 10/2/2024