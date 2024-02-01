كأس الأمم الإفريقية 2023

تباينت نتائج المنتخبات العربية بشكل كبير بين بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، ففي الوقت الذي حققت فيه مفاجآت مدوية وحصدت الكأس الآسيوية والجوائز الفردية، خرجت من الأمم الأفريقية بشكل مهين لتاريخها الكبير.
حصل لاعبو ساحل العاج ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أفريقيا لكرة القدم التي اقيمت على أرضهم.
كتب هالر فصلا جديدا في معجزات كرة القدم بعدما قهر مرض السرطان، الذي كاد أن ينهي رحلته مع الساحرة المستديرة، لكنه هزمه مثلما هزم نيجيريا الأحد في نهائي كأس أفريقيا، وقاد منتخب ساحل العاج للتتويج.
حفلت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أسدل الستار عليها الأحد في ساحل العاج بالكثير من الصور الجميلة والغريبة التي تروي قصصا من البطولة