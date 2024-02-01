كأس الأمم الإفريقية 2023

كتب هالر فصلا جديدا في معجزات كرة القدم بعدما قهر مرض السرطان، الذي كاد أن ينهي رحلته مع الساحرة المستديرة، لكنه هزمه مثلما هزم نيجيريا الأحد في نهائي كأس أفريقيا، وقاد منتخب ساحل العاج للتتويج.