كأس الأمم الإفريقية 2023

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جنوب أفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية وتحصد برونزية كأس أفريقيا

نالت جنوب أفريقيا المركز الثالث، عقب فوزها على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تختتم الأحد في ساحل العاج بمواجهة على اللقب بين البلد المضيف ونيجيريا.

Published On 11/2/2024

غموض حول موعد كأس أفريقيا 2025 في المغرب

رفض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -اليوم الجمعة- تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم أفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.

Published On 10/2/2024

مدرب غينيا بيساو آخر ضحايا كأس أفريقيا

قال اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مدرب المنتخب الوطني باسيرو كاندي الذي أمضى فترة طويلة في منصبه لن يتم تجديد عقده حين ينتهي الشهر المقبل.

Published On 7/2/2024