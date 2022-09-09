أُنس جابر تقترب من إنجاز تاريخي أمام لاعبة لا تخسر النهائيات

تستعد التونسية أُنس جابر لتحويل كابوس بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس في أميركا إلى حلم، حيث بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية على التوالي، وتملك الأدوات التي تحتاجها لتكمل مشوارها.

وتقدمت المصنفة الخامسة عالميا بمجموعة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون، لكن خيبة الأمل سيطرت على هدوئها الجليدي وتراجع مستواها وأفلت الفوز من بين يدها في نادي عموم إنجلترا.

وبعد ذلك بشهرين، قالت أُنس إنها أكثر ثقة في محاولتها الثانية لحصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد الفوز على كارولين غارسيا بنتيجة 6-1 و6-3، لتحجز مكانها في النهائي غدا السبت أمام إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

وقالت أُنس -وهي أول لاعبة أفريقية تبلغ النهائي على ملاعب فلاشينغ ميدوز في عصر الاحتراف- "النهائي في ويمبلدون كان صعبا للغاية بالنسبة لي، خاصة المجموعة الثانية. لكن أشعر في هذا النهائي أنني سأقدم كل ما لدي، وسأبذل قصارى جهدي".

وتواجه البطلة التونسية مهمة صعبة تتمثل في التفوق على إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا غدا السبت، بعد نجاة اللاعبة البولندية من تأخرها، حيث فازت على أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4.

وفازت شيانتيك على أُنس في آخر مواجهة بينهما في نهائي روما في مايو/أيار الماضي، وهي الفترة التي تألقت فيها اللاعبة البولندية وحققت 37 فوزا متتاليا ونالت لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرتها.

وقالت أُنس "إيغا لا تخسر في المباريات النهائية، لذا ستكون مواجهة صعبة للغاية، ستكون مباراة صعبة. سأحاول الثأر بالتأكيد. أحب اللعب على هذا النوع من الملاعب (الصلبة)، وأشعر أنني أعرف بالضبط ما يجب فعله أمامها".