سيرينا ويليامز.. اعتزال حزين بعد رحلة صاروخية لقمة التنس في العالم

من المنتظر أن تعتزل سيرينا وليامز التنس بعد أن ودعت أسطورة ملاعب الكرة الصفراء بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في مباراة من المتوقع أن تكون الأخيرة للبطلة المخضرمة في الملاعب.

ولم يكن من السهل أبدا على سيرينا -التي ستبلغ 41 عاما في 26 سبتمبر/أيلول الجاري- تجرع الخسارة، ولهذا كانت الهزيمة 7-5 و6-7 و6-1 صعبة على اللاعبة الأميركية أمام منافستها الأسترالية المصنفة 46.

لكن بعد مسيرة رائعة بالوصول إلى الدور الثالث لم تكن الخسارة كارثية أمام تومليانوفيتش، حيث كافحت البطلة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بكل قوة وخرجت مرفوعة الرأس.

وفي ما يلي تسلسل زمني لصعودها إلى قمة منافسات السيدات

1999: فازت على مارتينا هينغيس في نهائي بطولة أميركا المفتوحة، لتصبح أول أميركية من أصل أفريقي تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ ألثيا جيبسون في 1958.

فازت على مارتينا هينغيس في نهائي بطولة أميركا المفتوحة، لتصبح أول أميركية من أصل أفريقي تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ ألثيا جيبسون في 1958. 2001: فشلت في الوصول إلى نهائي بطولة كبرى حتى 2001 عندما خسرت لقب بطولة أميركا المفتوحة أمام شقيقتها فينوس.

فشلت في الوصول إلى نهائي بطولة كبرى حتى 2001 عندما خسرت لقب بطولة أميركا المفتوحة أمام شقيقتها فينوس. 2002-2003: غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة 2002 بسبب الإصابة، ثم بدأت سلسلة نتائج رائعة تضمنت الفوز بـ5 ألقاب في البطولات الست المقبلة والخسارة قبل نهائي فرنسا المفتوحة 2003.

غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة 2002 بسبب الإصابة، ثم بدأت سلسلة نتائج رائعة تضمنت الفوز بـ5 ألقاب في البطولات الست المقبلة والخسارة قبل نهائي فرنسا المفتوحة 2003. 2007-2004: تأثرت مسيرتها بالإصابة، لكنها فازت بلقبي أستراليا المفتوحة في 2005 و2007.

تأثرت مسيرتها بالإصابة، لكنها فازت بلقبي أستراليا المفتوحة في 2005 و2007. 2009-2008: فازت ببطولة أميركا المفتوحة 2008 لتستعيد الطريق الصحيح، قبل فوزها بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون في العام التالي.

فازت ببطولة أميركا المفتوحة 2008 لتستعيد الطريق الصحيح، قبل فوزها بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون في العام التالي. 2010: فازت بلقبها الـ12 في البطولات الأربع الكبرى عند التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وغابت عن بطولة أميركا المفتوحة بسبب معاناتها من مضاعفات طبية بعد تعرض قدمها لجرح بسبب الزجاج أثناء الاحتفال بإحراز لقب ويمبلدون.

فازت بلقبها الـ12 في البطولات الأربع الكبرى عند التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وغابت عن بطولة أميركا المفتوحة بسبب معاناتها من مضاعفات طبية بعد تعرض قدمها لجرح بسبب الزجاج أثناء الاحتفال بإحراز لقب ويمبلدون. 2011: خضعت لجراحة بعد اكتشاف جلطة دموية في رئتها هددت حياتها، ووصلت إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة لكنها خسرت أمام الأسترالية سامانثا ستوسور.

خضعت لجراحة بعد اكتشاف جلطة دموية في رئتها هددت حياتها، ووصلت إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة لكنها خسرت أمام الأسترالية سامانثا ستوسور. 2012: فازت ببطولة ويمبلدون في 2012، ثم نالت الذهبية الأولمبية على نفس الملاعب العشبية في لندن، حيث فازت على فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى في نصف النهائي وماريا شارابوفا المصنفة الثالثة في المباراة النهائية، وأحرزت لقبها الرابع في أميركا المفتوحة بتفوقها على أزارينكا في المباراة النهائية.

فازت ببطولة ويمبلدون في 2012، ثم نالت الذهبية الأولمبية على نفس الملاعب العشبية في لندن، حيث فازت على فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى في نصف النهائي وماريا شارابوفا المصنفة الثالثة في المباراة النهائية، وأحرزت لقبها الرابع في أميركا المفتوحة بتفوقها على أزارينكا في المباراة النهائية. 2013: أحرزت لقبها الثاني في رولان غاروس في 2013، وهو من بين 10 ألقاب أحرزتها في ذلك العام لتستعيد صدارة التصنيف العالمي، وأضافت لقبا جديدا إلى حصيلتها في أميركا المفتوحة.

أحرزت لقبها الثاني في رولان غاروس في 2013، وهو من بين 10 ألقاب أحرزتها في ذلك العام لتستعيد صدارة التصنيف العالمي، وأضافت لقبا جديدا إلى حصيلتها في أميركا المفتوحة. 2014: حصدت 7 ألقاب، بينها لقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة السادسة، والذي كان الثالث لها على التوالي لتعادل رقم مواطنتها كريس إيفرت والألمانية مارتينا نافراتيلوفا في إحراز 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

حصدت 7 ألقاب، بينها لقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة السادسة، والذي كان الثالث لها على التوالي لتعادل رقم مواطنتها كريس إيفرت والألمانية مارتينا نافراتيلوفا في إحراز 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى. 2015: تغلبت على ماريا شارابوفا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2015 لتنال لقبها 19 في البطولات الأربع الكبرى، ورغم المعاناة من الإنفلونزا فإنها فازت بلقبها الثالث على التوالي في بطولة كبرى، لتصل إلى 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بتغلبها على التشيكية لوسي سفاروفا في نهائي فرنسا المفتوحة، وأحرزت لقب ويمبلدون السادس لتحمل ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية في مسيرتها، وبدا أنها قادرة على الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى خلال عام ميلادي خلال بطولة أميركا المفتوحة 2015، لكنها خسرت أمام الإيطالية روبرتا فينشي في قبل النهائي.

تغلبت على ماريا شارابوفا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2015 لتنال لقبها 19 في البطولات الأربع الكبرى، ورغم المعاناة من الإنفلونزا فإنها فازت بلقبها الثالث على التوالي في بطولة كبرى، لتصل إلى 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بتغلبها على التشيكية لوسي سفاروفا في نهائي فرنسا المفتوحة، وأحرزت لقب ويمبلدون السادس لتحمل ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية في مسيرتها، وبدا أنها قادرة على الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى خلال عام ميلادي خلال بطولة أميركا المفتوحة 2015، لكنها خسرت أمام الإيطالية روبرتا فينشي في قبل النهائي. 2016: خسرت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2016، وحُرمت مرة أخرى من التتويج في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن تحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة وتعادل رقم شتيفي غراف في حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

خسرت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2016، وحُرمت مرة أخرى من التتويج في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن تحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة وتعادل رقم شتيفي غراف في حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى. 2017: فازت بلقبها السابع في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017 لتتقدم على غراف بأكبر عدد من ألقاب منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى في عصر الاحتراف، وأحرزت الأسترالية مارغريت كورت 24 لقبا في البطولات الكبرى، لكن أغلبها في عصر الهواة.

فازت بلقبها السابع في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017 لتتقدم على غراف بأكبر عدد من ألقاب منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى في عصر الاحتراف، وأحرزت الأسترالية مارغريت كورت 24 لقبا في البطولات الكبرى، لكن أغلبها في عصر الهواة. 2019-2018: خسرت في نهائي ويمبلدون ونهائي أميركا المفتوحة في العامين بعد عودتها إلى التنس وعقب ولادة ابنتها أولمبيا قبل ذلك بعام واحد.

خسرت في نهائي ويمبلدون ونهائي أميركا المفتوحة في العامين بعد عودتها إلى التنس وعقب ولادة ابنتها أولمبيا قبل ذلك بعام واحد. 2022-2021: لم تشارك في بطولات رسمية منذ خروجها من مباراتها الافتتاحية في ويمبلدون عام 2021 بسبب إصابة في الساق، وعادت إلى ويمبلدون هذا العام لكنها خسرت في الدور الأول.

وأعلنت في أغسطس/آب الماضي نيتها "الابتعاد عن عالم التنس" بعد بطولة أميركا المفتوحة هذا العام، وخسرت في الدور الثالث أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بعدما كافحت بكل قوة حتى النقطة الأخيرة.