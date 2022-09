98 عاما.. الأوكراني ستانيسلافسكي أكبر لاعب تنس نشط في العالم

خاض لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف تدريبا مع اللاعب الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي (98 عاما)، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس ديفيز هذا الأسبوع.

وغاب زفيريف في الفترة الماضية بسبب إصابة في القدم تعرض لها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قبل 3 أشهر، ولكنه سيعود للمشاركة في دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز، حيث يلتقي الفريق الألماني مع فرنسا وبلجيكا وأستراليا في هامبورغ بداية من بعد غد الثلاثاء.

'I started playing tennis when I was 30 years old. I am now 97 years old and keep playing,' said Ukrainian Leonid Stanislavskyi, a Guinness World Record holder for the world's oldest tennis player pic.twitter.com/QEjguoCOba

ويعد ستانيسلافسكي -الذي جاء إلى هامبورغ لمواجهة زفيريف- هو أكبر لاعب تنس نشط في العالم وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

"To represent 🇺🇦 in this moment is very important"

98-year-old Leonid Stanislavskyi, regarded as the oldest competitive tennis player in the world.

When war begun, he left #Kharkiv and went to USA where he played in the ITF Super Seniors World Individual Championship pic.twitter.com/Gt2POerAeL

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 20, 2022