تنس

98 عاما.. الأوكراني ستانيسلافسكي أكبر لاعب تنس نشط في العالم

اللاعب الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي
ستانيسلافسكي (يمين) تدرب مع ألكسندر زفيريف (مواقع التواصل)
11/9/2022

خاض لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف تدريبا مع اللاعب الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي (98 عاما)، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس ديفيز هذا الأسبوع.

وغاب زفيريف في الفترة الماضية بسبب إصابة في القدم تعرض لها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قبل 3 أشهر، ولكنه سيعود للمشاركة في دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز، حيث يلتقي الفريق الألماني مع فرنسا وبلجيكا وأستراليا في هامبورغ بداية من بعد غد الثلاثاء.

ويعد ستانيسلافسكي -الذي جاء إلى هامبورغ لمواجهة زفيريف- هو أكبر لاعب تنس نشط في العالم وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

يذكر أن والد زفيريف من روسيا، ولكنه دعم قرار الاتحاد الدولي للتنس باستبعاد روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة كأس ديفيز عقب شن روسيا حربا على أوكرانيا.

ومع ذلك، انتقد زفيريف قرار منظمي بطولة ويمبلدون باستبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة البطولة لهذا العالم.

المصدر : وكالات