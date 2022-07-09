رغم خوضها اليوم نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس.. "وزيرة السعادة" أنس جابر حزينة

أبدت نجمة التنس التونسية أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرتي دخول إلى بريطانيا.

وتلعب أنس جابر المباراة النهائية اليوم السبت ضد يلينا ريباكينا من كازاخستان، حيث تأمل أن تكون أول لاعبة من أفريقيا وأول عربية تفوز بلقب في إحدى البطولات الكبرى (الغراند سلام).

ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن وزير الرياضة والشباب كمال دقيش أنه سيحضر المباراة.

لكن اللاعبة لن تحظى بدعم كامل أفراد عائلتها في ويمبلدون.

وقالت -في تصريح لموقع "بي بي سي سبورت" (BBC Sport)- "يخطط أخي حاتم للمجيء من تونس وآمل أن يكون هنا السبت (اليوم)، لكن مع الأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات. سيكون الأمر صعبا عليهم لكنهم سيشجعونني في تونس".

وتابعت نجمة التنس "والداي سميرة ورضا وأختي ياسمين لا يستطيعون المجيء إلى لندن، لكن سيكون من الرائع أن يكون حاتم وربما صهري هنا. الآن أتمنى أن يكون يوم سبت رائعا".

وتحظى مباريات اللاعبة التونسية بمتابعة جماهيرية واسعة في تونس حيث تلقب بـ"وزيرة السعادة". وقال وزير الشباب والرياضة إن استقبالا شعبيا سينظم على شرف جابر لدى عودتها إلى الوطن.

وقالت أنس "سمعت أن الاحتفالات في الوطن بعد فوزي في نصف النهائي كانت مجنونة، وستكون أكثر جنونا إذا فزت يوم السبت. أحب أن أرى سعادة التونسيين رغم أنها لحظة صعبة بالنسبة لهم".

وتابعت أنس جابر "هناك أوقات عصيبة من الناحية السياسية لكثير من الناس في الوطن. آمل أن أفوز بمباراة أخرى وأن أستمر في إسعاد الناس".