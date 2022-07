تقترب من أن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى.. أُنس جابر للاعبات أفريقيا: الفقر ليس حجة

تواصل التونسية أُنس جابر كتابة اسمها بأحرف ذهبية في تاريخ التنس بعد قصة صعود مبهرة من منطقة لم تنجب أبدا منافسين حقيقيين في رياضة الصفوة، وباتت الآن قاب قوسين من أن تصبح أول عربية وأفريقية تتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى.

واقتحمت أُنس قائمة أعلى 50 لاعبة في التصنيف العالمي في 2020، وفي العام الماضي أصبحت أول عربية تدخل قائمة العشر الأوليات، وهو إنجاز لا سابق له أيضا على مستوى الرجال العرب في عصر الاحتراف.

وارتقت إلى المركز الثاني حاليا، لذا تبدو الأقرب للفوز بلقب ويمبلدون بعد صعودها إلى دور الثمانية وعقب خروج المصنفة الأولى إيغا شيانتيك.

وتشعر أُنس (27 عاما) بأن دورها يتعلق الآن أيضا بتشجيع المزيد من اللاعبات من أفريقيا تحديدا للتفوق في التنس رغم الاعتقاد بأنها رياضة مكلفة جدا ماليا.

وقالت -عقب الفوز على البلجيكية إليسا ميرتنز أمس الأحد لتبلغ ربع نهائي ويمبلدون للعام الثاني على التوالي- "هذا ليس سهلا لكنني أحب هذه الرياضة، أتمنى أن أبعث رسالة إلى الجيل الصاعد، ليس فقط من بلدي بل في قارة أفريقيا".

وتابعت "أود مشاهدة لاعبات أكثر من أفريقيا هنا، أريد أن تؤمن اللاعبات أكثر بمواهبهن وبإمكانية التنافس هنا والاستمتاع باللعب".

وأضافت "لم أكن أنتمي إلى أسرة ثرية، لذا يجب التوقف عن اختلاق أعذار، والاجتهاد لتحقيق الهدف".

