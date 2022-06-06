رغم خيبة "رولان غاروس".. أنس جابر تحقق مركزا غير مسبوق للعرب في التصنيف العالمي

رغم مشاركتها المخيبة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حققت التونسية أنس جابر أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي إيه" للتنس.

وتقدمت أنس -التي أصبحت أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي وتقدم هذا العام مستويات مميزة- إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي.

وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلتاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على بطولة رولان غاروس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.

ورغم خروجها بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت بخسارتها بـ3 مجموعات، فإنها تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة.

وكانت جابر حققت أعلى مرتبة للاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي إيه" للتنس، في منتصف الشهر الماضي، بعد ارتقائها إلى المركز السادس.