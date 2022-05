شاهد- "المستحيل ليس تونسيا".. إشادة واسعة بإنجاز لاعبة التنس أنس جابر

أشادت وزارة الشباب والرياضة التونسية بالفوز المستحق للنجمة أُنس جابر بدورة مدريد المفتوحة للتنس أمس السبت محرزة بذلك أولى بطولاتها في الدورات من فئة ألف نقطة.

وفازت جابر المصنفة العاشرة عالميا في المباراة النهائية على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الـ 14 في نهائي مثير بنتيجة 7-5 وصفر-6 و2-6.

وعلقت الوزارة التونسية عقب التتويج التاريخي لجابر "فوز صعب ومثير لكنه مستحق في دورة من فئة ألف نقطة.. شكرا أنس وإلى الأمام دائما".

وبعد سقوطها في 5 مباريات نهائية سابقة في مشوارها الاحترافي، نجحت جابر أخيرا في فك النحس وتحقيق أول لقب في بطولة من فئة ألف نقطة على الملاعب الترابية.

ولقيت جابر تشجيعا كبيرا من أنصارها التونسيين والعرب على المدرجات.

In Tunisia, in Africa, the Arab world and beyond…

🇹🇳 @Ons_Jabeur is blazing the trail 🔥

She captures the biggest trophy of her career so far at the #MMOPEN! 🏆 pic.twitter.com/eWshdDIq99

