شاهد- "المستحيل ليس تونسيا".. إشادة واسعة بإنجاز لاعبة التنس أنس جابر

أشادت وزارة الشباب والرياضة التونسية بالفوز المستحق للنجمة أُنس جابر بدورة مدريد المفتوحة للتنس أمس السبت محرزة بذلك أولى بطولاتها في الدورات من فئة ألف نقطة.

وفازت جابر المصنفة العاشرة عالميا في المباراة النهائية على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الـ 14 في نهائي مثير بنتيجة 7-5 وصفر-6 و2-6.

وعلقت الوزارة التونسية عقب التتويج التاريخي لجابر "فوز صعب ومثير لكنه مستحق في دورة من فئة ألف نقطة.. شكرا أنس وإلى الأمام دائما".

وبعد سقوطها في 5 مباريات نهائية سابقة في مشوارها الاحترافي، نجحت جابر أخيرا في فك النحس وتحقيق أول لقب في بطولة من فئة ألف نقطة على الملاعب الترابية.

ولقيت جابر تشجيعا كبيرا من أنصارها التونسيين والعرب على المدرجات.

In Tunisia, in Africa, the Arab world and beyond… 🇹🇳 @Ons_Jabeur is blazing the trail 🔥 She captures the biggest trophy of her career so far at the #MMOPEN! 🏆 pic.twitter.com/eWshdDIq99 — wta (@WTA) May 7, 2022

وعلق الاتحاد التونسي عقب فوزها على صفحته الرسمية في فيسبوك "أنس جابر تكسر العقدة.. فعلتها ورفعت البطولة وسط تشجيع عربي جنوني.. الجميع يهتف لأنس التي قدمت أفضل أداء لها هذا العام".

وتابع "المستحيل ليس تونسيا. أنس جابر الملكة المدريدية".

وعن تتويجها قالت جابر "لقد خسرنا الكثير من المباريات النهائية، لكني اليوم سعيدة بتحقيق الفوز".

وأضافت "كانت فترة صعبة للغاية، خاصة في النسخة الأخيرة من بطولة شارلستون، لذا شكرا لكم على ثقتكم بي دائما، ودفعي إلى الأمام".

وهذه ثاني بطولة تحرزها جابر بعد تحقيقها لقب دورة برمنغهام عام 2021 على الملاعب العشبية في أول إنجاز عربي على الإطلاق.

كما أصبحت جابر أول لاعبة أفريقية وعربية تتوج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتحصد أكبر لقب في مسيرتها.

وبهذا الفوز ستصعد جابر من المركز العاشر إلى المركز السابع في التصنيف العالمي، لتعادل أفضل مركز سابق لها.