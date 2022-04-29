حكم بحبس نجم التنس السابق بوريس بيكر بعد إدانته بالإفلاس الاحتيالي

حكم القضاء البريطاني اليوم الجمعة بالسجن لمدة عامين ونصف العام على نجم التنس الألماني السابق بيكر، عقب إدانته من قبل محكمة بريطانية في 4 تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي 2017.

ويسجن بيكر -البالغ من العمر 54 عاما- بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء نحو 3 ملايين يورو في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

واتهم القضاء البريطاني بيكر -الفائز بـ6 بطولات كبرى ضمن البطولات الأربع الكبرى- بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 4 ملايين يورو من مصرف خاص.

وكان بيكر أعلن إفلاسه الشخصي يونيو/حزيران 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه.

واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه 9 جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف أول عالميا سابقا، الذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت 21 مارس/آذار الماضي عن أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاما في الملاعب، لكن بعضها اختفى.