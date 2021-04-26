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عودة الماتادور.. نادال: لقب بطولة برشلونة بداية معارك طويلة هذا الموسم

نادال عزز رقمه القياسي بحصد لقب بطولة برشلونة للمرة 12 (رويترز)
نادال عزز رقمه القياسي بحصد لقب بطولة برشلونة للمرة 12 (رويترز)
26/4/2021

قال رافاييل نادال -المصنف ثانيا عالميا- إن الفوز بصعوبة 6-4 و6-7 و7-5 على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس أمس الأحد، قد يكون نقطة البداية لمعارك أطول خلال موسم البطولات الأوروبية على الأراضي الرملية.

وتعرض "الماتادور الإسباني" -الذي عزز رقمه القياسي بحصد لقب بطولة برشلونة للمرة 12- لإصابة في الظهر في ملبورن هذا العام، قبل أن يخسر أمام تيتيباس نفسه في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وبعد فترة من الغياب، عاد نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إلى الملاعب في مونت كارلو هذا الشهر، وبلغ دور الثمانية أيضا.

لكن اللاعب الإسباني -الذي يستهدف حصد لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 14 عندما تنطلق بعد حوالي شهر- أظهر أنه استعاد مستواه، وأنقذ نقطة خسارة المباراة قبل أن يحصد لقبه الأول في 2021.

وحسم نادال اللقاء بعد 3 ساعات و38 دقيقة من اللعب، وهي أطول مباراة نهائية يحسمها الأفضل في 3 مجموعات ببطولات المحترفين منذ توفر نظام الإحصاءات في 1991، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي
للعبة.

وقال نادال للصحفيين "لم يكن بوسعي خوض الكثير من المباريات التنافسية في الأشهر الأخيرة. صحيح أن مثل هذه المباريات تجعلني أشعر أني أفضل بدنيا وأجهز لخوض صراعات طويلة".

وأضاف "أعتقد أنه كان بوسعي اللعب بشكل أفضل على مدار الأسبوع بأكمله خلال كل مباراة، واليوم كنت أفضل قليلا من أمس. لدي فرصة لمواصلة التحسن. لم أكن مثاليا".

وتابع "أعتقد أن بوسعي اللعب بشكل أفضل مما أقدمه على الأراضي الرملية، وأتمنى أن يساعدني هذا الفوز على تحسين مستواي بعض الشيء، حيث أحتاج إلى القتال على ألقاب البطولات المقبلة التي سأخوضها".

وسيخوض نادال بطولة مدريد المفتوحة بداية الشهر المقبل.

المصدر : وكالات

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