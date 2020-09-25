كورونا يضرب فرنسا مجددا.. خطوة للوراء في بطولة رولان غاروس للتنس

كشف تقرير إخباري عن أنه تقرر مجددا تقليص عدد المشجعين المسموح بحضورهم مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، ليصبح ألف مشجع فقط، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما نُقل عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس الخميس.

وكانت الأعداد المتزايدة للمصابين بالعدوى في فرنسا والعاصمة باريس دفعت المسؤولين للإعلان الأسبوع الماضي عن السماح بحضور 5 آلاف مشجع في اليوم الواحد خلال منافسات البطولة التي تقام بين الأحد المقبل و11 الشهر المقبل.

وكان هذا العدد يقل عن نصف العدد الذي سمح به قبل نحو 3 أسابيع (11 ألفا و500 مشجع)، علما بأن منظمي البطولة كانوا يخططون في البداية لحضور 20 ألف مشجع في اليوم الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا المفتوحة هي ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) التي تقام خلال أزمة كورونا، وكانت بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) أقيمت من دون حضور جماهير في نيويورك.