"لماذا أساعد غير المحترفين؟".. ثيم يرفض التبرع لصالح لاعبي التنس الأقل دخلا

رفض لاعب التنس النمساوي دومينيك ثيم المشاركة في الصندوق الخاص لمساعدة لاعبي التنس الأقل تصنيفا والذين تأثروا بتفشي فيروس كورونا.

وخصصت الجهات المنظمة للتنس -بالشراكة مع عدد من الممولين- صندوقا لجمع التبرعات لصالح اللاعبين الأقل تصنيفا والذين تأثرت مداخيلهم بسبب توقف المنافسات إثر تفشي كورونا.

وبادر عدد من نجوم التنس إلى تقديم المساعدة، غير أن ثيم كان له رأي آخر.

وأكد ثيم أنه يرفض منح المساعدة لأشخاص غير محترفين، لأنهم -حسب رأيه- لا يقدمون كل مجهودهم من أجل التطور والتقدم في عالم التنس.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب اللفرنسية "لا يوجد بين لاعبي التنس الأقل تصنيفا من يكافح من أجل تدبر قوت يومه، وطوال العام أرى أشخاصا لا يمنحون كل جهدهم للتنس، الكثير منهم غير محترفين، لماذا أقدم المساعدة لهم؟".

وأضاف "أفضل أن أمنح تلك الأموال لأشخاص أو مؤسسات في حاجة حقيقية لها، لا توجد مهنة في العالم تضمن لك النجاح من أول يوم، لا شيء مضمونا، وعلينا العمل دائما من أجل تحسين موقعنا في الترتيب العالمي".