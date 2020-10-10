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نادال وديوكوفيتش.. نهائي مثير ومنتظر في رولان غاروس

ديوكوفيتش (يمين) المصنف الأول عالميا ونادال المصنف الثاني (غيتي)
ديوكوفيتش (يمين) المصنف الأول عالميا ونادال المصنف الثاني (غيتي)
9/10/2020

ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم موعدا مع الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) الأحد، بعد أن تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة 6- 3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1 في نصف نهائي البطولة.

وحقق ديوكوفيتش -الذي يهدف للتتويج بلقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)- الفوز في 3 ساعات و54 دقيقة.

وسيواجه ديوكوفيتش -في نهائي مثير ومنتظر- المصنف الثاني على العالم نادال الذي تغلب على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 6-3 و6-3 و7-6 في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.

وسيسعى "الماتادور" في مباراة الأحد لتمديد رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز في "رولان غاروس"، وتحقيق اللقب للمرة الـ13 في مسيرته.

المصدر : وكالات

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