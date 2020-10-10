نادال وديوكوفيتش.. نهائي مثير ومنتظر في رولان غاروس

استبعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة أميركا المفتوحة للتنس الأحد، بعد توجيه كرة إلى مراقبة خط خلال مباراته ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع.
ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم موعدا مع الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) الأحد، بعد أن تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة 6- 3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1 في نصف نهائي البطولة.
وحقق ديوكوفيتش -الذي يهدف للتتويج بلقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)- الفوز في 3 ساعات و54 دقيقة.
وسيواجه ديوكوفيتش -في نهائي مثير ومنتظر- المصنف الثاني على العالم نادال الذي تغلب على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 6-3 و6-3 و7-6 في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.
وسيسعى "الماتادور" في مباراة الأحد لتمديد رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز في "رولان غاروس"، وتحقيق اللقب للمرة الـ13 في مسيرته.