نادال وديوكوفيتش بنهائي رولان غاروس.. الماتادور والإعصار وسطر جديد بتاريخ التنس

يتطلع كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش "الإعصار" والإسباني رافاييل نادال "الماتادور" إلى الاقتراب خطوة جديدة من رصيد منافسهما السويسري روجيه فيدرر في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، عندما يلتقي ديوكوفيتش ونادال غدا الأحد في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس".

ويستحوذ فيدرر على الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركته ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا مقابل 19 لقبا لنادال و17 لقبا لديوكوفيتش.

ولهذا، ستكون المواجهة المثيرة غدا بين ديوكوفيتش ونادال المصنفين الأول والثاني عالميا، بمثابة كتابة سطر جديد في تاريخ هذه البطولات الكبرى.

وتتسم المواجهة بين ديوكوفيتش ونادال بأنها أكثر المواجهات تكرارا بين لاعبين في التنس خلال العصر المفتوح، حيث التقيا 55 مرة سابقة ويلتقيان غدا للمرة 56 في مسيرتهما الرياضية، مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.

وعندما ينزل اللاعبان غدا إلى ملعب "فيليب شاترييه" ستكون بعض الأرقام القياسية على المحك بخلاف كبرياء الفوز بهذا اللقب في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا والتي ضربت العالم وأفسدت الروزنامة الرياضية في مختلف الألعاب.

وإضافة إلى الرقم القياسي الجديد في سجل المواجهات بين لاعبين في عصر التنس المفتوح، يستطع نادال تحسين الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان غاروس حيث يسعى نادال لإحراز لقب البطولة للمرة 13 في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وإذا حقق نادال هذا اللقب، سيعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى متساويا مع فيدرر في رصيد 20 لقبا.

وخلال المواجهات الـ55 السابقة بين ديوكوفيتش ونادال، يمتلك اللاعب الصربي الأفضلية برصيد 29 انتصارا مقابل 26 انتصارا لنادال، لكن الأخير هو الملك المتوج على الملاعب الرملية ويحظى بسجل رائع في بطولة رولان غاروس.

ومن بين المواجهات السابقة بين اللاعبين، التقى ديوكوفيتش ونادال في 15 مباراة ببطولات "غراند سلام" وكان الفوز من نصيب ديوكوفيتش في 9 منها.

Another day, another victory wave for @DjokerNole 👏

ويستطيع ديوكوفيتش "33 عاما" الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة رفع رصيده إلى 18 لقبا في بطولات "غراند سلام" والاقتراب خطوة من نادال وفيدرر حال فوزه باللقب غدا.

وقال ديوكوفيتش -الذي توج بلقب رولان غاروس مرة واحدة سابقة في 2016- إن الفوز بلقب رولان غاروس يوفر حافزا أكبر.

في المقابل، يحظى نادال "ملك الملاعب الترابية" بسجل رائع في هذه البطولة أكثر مما يحظى به أي لاعب آخر في هذه البطولة أو غيرها من البطولات الأربع الكبرى.

وخسر نادال مباراتين فقط على مدار جميع مشاركاته في رولان غاروس التي توج بلقبها 12 مرة سابقة.

كما يمتلك نادال حافزا إضافيا في مباراة الغد، لأن الفوز فيها سيرفع رصيده إلى 100 انتصار في مباريات البطولة على مدار التاريخ.

These are the moments he plays for 🙌

🎥: @rolandgarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/fmjmEj9eVg

— ATP Tour (@atptour) October 9, 2020