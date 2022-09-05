قضايا رياضية

بالفيديو- "يا ولدي لا تمت".. رسالة مؤثرة من بطل سعودي لطفله المريض لحظة فوزه ببطولة العالم

آل مخلص يمسك علم السعودية على منصة التتويج ببطولة العالم (مواقع التواصل)
5/9/2022

وثّق لاعب سعودي مقطع فيديو مؤثرا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو (أحد فنون الدفاع عن النفس) والمقامة بالولايات المتحدة، وجه فيه رسالة مؤثرة لطفله المريض مخاطبا إياه "ولدي لا تمت".

وفي مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على المنصات، خاطب اللاعب محمد آل مخلص طفله المريض ودموعه تسبق كلماته "أنت وعدتني يا فهد أنك ما تستلم للمرض، أرجوك، فهد يا ولدي لا تمت".

وقال أيضًا "اليوم في أكبر تجمع للعالم في رياضة الجوجيتسو ما حدا (لا يوجد أحد) تجاوز البلد السعودي وما حدا رفع علم بلاده فوق علم بلادي".

وتداول مغردون مقطع الفيديو بشكل واسع، واحتفى سعوديون بفوز آل مخلص، وتضامنوا مع طفله، وطالبوا بتكريمه والاهتمام به، كما دشنوا وسم "#بطل_العالم_السعودي_2022" للاحتفاء به.

وقال أحدهم إن آل مخلص قدّم إنجازا جديداً للسعودية، ووصفوه بـ "البطل الذي رفع اسم السعودية عاليا" بينما تضامن آخرون مع فهد ودعوا إلى إعادة النظر في حالته الصحية.

وكتب الصحفي السعودي مرزوق العجمي "محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جوجيتسو خرج من رحم المعاناة أثناء مرافقته لابنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة". وعلّق الكاتب عبد الله البندر "هذا البطل التحق بهذه الرياضة أثناء ذهابه لعلاج ابنه بأميركا، فتغلب على أبطالها، وحصد الذهب، ورفع علم بلاده عالياً".

ورغم فوزه للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم لهذه الرياضة فإن آل مخلص لم يتلق دعماً، وفق الصحفي عوض آل عاطف الذي كتب في تغريدة "رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الجوجيتسو رفض التفاعل أو الرد على رسالة آل مخلص قبل خوضه النزال للعبة 2021".

وتداول مغردون أيضا فيديو وصورا تجمع آل مخلص مع فهد الذي يعاني من المرض منذ سنوات، وتُظهر اللقطات المختلفة اعتناء الوالد الشديد بطفله.

وقد تم التعاهد بين الأب وابنه بأن يهزم الطرفُ الأول كل اللاعبين مقابل عدم استسلام الطرف الثاني للمرض، وقد روى آل مخلص تفاصيل معاناة نجله مع تناول الإبر والتحاليل والمكوث الطويل في المشافي والعيادات الصحية.

 

 

المصدر : وكالة سند