بالفيديو- "يا ولدي لا تمت".. رسالة مؤثرة من بطل سعودي لطفله المريض لحظة فوزه ببطولة العالم

وثّق لاعب سعودي مقطع فيديو مؤثرا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو (أحد فنون الدفاع عن النفس) والمقامة بالولايات المتحدة، وجه فيه رسالة مؤثرة لطفله المريض مخاطبا إياه "ولدي لا تمت".

وفي مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على المنصات، خاطب اللاعب محمد آل مخلص طفله المريض ودموعه تسبق كلماته "أنت وعدتني يا فهد أنك ما تستلم للمرض، أرجوك، فهد يا ولدي لا تمت".

وقال أيضًا "اليوم في أكبر تجمع للعالم في رياضة الجوجيتسو ما حدا (لا يوجد أحد) تجاوز البلد السعودي وما حدا رفع علم بلاده فوق علم بلادي".

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @Badermasaker@F_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5 — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 3, 2022

وتداول مغردون مقطع الفيديو بشكل واسع، واحتفى سعوديون بفوز آل مخلص، وتضامنوا مع طفله، وطالبوا بتكريمه والاهتمام به، كما دشنوا وسم "#بطل_العالم_السعودي_2022" للاحتفاء به.

وقال أحدهم إن آل مخلص قدّم إنجازا جديداً للسعودية، ووصفوه بـ "البطل الذي رفع اسم السعودية عاليا" بينما تضامن آخرون مع فهد ودعوا إلى إعادة النظر في حالته الصحية.

اول كلمتين قلتها بعد النهائي

انا سعودي #بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/VQrwwO09eN — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 4, 2022

وكتب الصحفي السعودي مرزوق العجمي "محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جوجيتسو خرج من رحم المعاناة أثناء مرافقته لابنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة". وعلّق الكاتب عبد الله البندر "هذا البطل التحق بهذه الرياضة أثناء ذهابه لعلاج ابنه بأميركا، فتغلب على أبطالها، وحصد الذهب، ورفع علم بلاده عالياً".

ورغم فوزه للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم لهذه الرياضة فإن آل مخلص لم يتلق دعماً، وفق الصحفي عوض آل عاطف الذي كتب في تغريدة "رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الجوجيتسو رفض التفاعل أو الرد على رسالة آل مخلص قبل خوضه النزال للعبة 2021".

كنت أحتاج هذا الاتفاق أكثر من فهد..

محمد آل مخلص (بطل العالم لرياضة الجوجيتسو) يروي قصة فيديو التحدي مع نجله فهد بسبب معاناته مع العلاج ورغبته في تحفيزه على عدم الاستسلام@Mohamme26499292@tariqalharbi80#طارق_شو #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nYjzNZEzcF — طارق شو (@TariqShow) September 4, 2022

وتداول مغردون أيضا فيديو وصورا تجمع آل مخلص مع فهد الذي يعاني من المرض منذ سنوات، وتُظهر اللقطات المختلفة اعتناء الوالد الشديد بطفله.

وقد تم التعاهد بين الأب وابنه بأن يهزم الطرفُ الأول كل اللاعبين مقابل عدم استسلام الطرف الثاني للمرض، وقد روى آل مخلص تفاصيل معاناة نجله مع تناول الإبر والتحاليل والمكوث الطويل في المشافي والعيادات الصحية.

نبارك للوطن هذا الإنجاز في رياضة الجوجوتسو للبطل العالمي محمد ال مخلص، الف الف مبروك لبطلنا تعبت وظفرت🥇

وندعو للإبن فهد بأن يعود إلى أرض الوطن معافى🇸🇦 https://t.co/dKB2XZh8wu — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) September 4, 2022

محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جيوتتسو خرج من رحم المعاناة إثناء مرافقته لأبنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة.

هناك صنع مجده ورفع علم بلاده في أكثر من محفل؛ آخرها بطولة العالم في الجيوتتسو التي استضافتها لاس فيغاس.

روح ومثابرة وقفز على وحشة الغربة والمعاناة.

تهانينا💐 https://t.co/cfXpuCMYUN pic.twitter.com/LfRpKwdEjh — مرزوق العجمي (@MarzouqAlajmi) September 4, 2022

البطل "محمد آل مخلص" يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم لـ #الجوجيتسو المقامة في أمريكا. هذا البطل التحق بهذه الرياضة أثناء ذهابه لعلاج ابنه بامريكا، فتغلب على أبطالها، وحصد الذهب، ورفع علم بلاده عالياً.🇸🇦❤️ الله يفرحك بشفاء أبنك مثل ما فرحتنا بانجازكpic.twitter.com/lip554HDal — عبدالله البندر (@a_albander) September 4, 2022

#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢

محمد ال مخلص ذهب لعلاج ابنه وحقق انتصارات عظيمة ويستاهل التكريم والنظر في وضع ابنه المريض وعلاجه الذي نسأل الله أن يشفيه ويبشرنا برجعتهم وهم في أحسن حال. https://t.co/AHU4zrHPTM — مهدي سميطان (@abnsumatani) September 4, 2022

انجاز جديد للوطن ولنا جميعا يحق لنا ان نفخر بالبطل محمد ال مخلص

اتمنى ان يكرم هذا البطل وان يلقى الاهتمام به وينظر في حال ابنه المريض اسال الله له الشفاء العاجل ، https://t.co/cHhnjJ75ca — سالم بن جخير (@salembinjakher) September 3, 2022