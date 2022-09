"فلسطين حرة".. هجوم على ديوكوفيتش بسبب زيارة إسرائيل

تعرض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى هجوم من رواد موقع "تويتر" الأجانب والعرب، بعد توجيه تحية لإسرائيل قبل مشاركته في بطولة تل أبيب المفتوحة للتنس -التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل- مقابل ترحيب الاحتلال.

ونشر ديوكوفيتش عبر حسابه الشخصي، على موقع تويتر، اليوم رسالة مكتوبة بخط اليد وبتوقيعه، وكتب بدايتها بالعبرية "مرحبا إسرائيل" ثم أكمل فيها بالإنجليزية "أنا سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى إسرائيل. نتطلع لتجربة رائعة".

وبعد مشاركة هذه التغريدة بوقت قليل، انهالت التعليقات عليها والتي جاءت في معظمها تهاجم النجم الصربي، بسبب تفاخره بزيارة "دولة محتلة وتنتهك حقوق الفلسطينيين دائما" كما علّق الكثيرون بعبارة "فلسطين حرة" بالإضافة إلى أعلام فلسطين التي زيّنت تعليقات المغردين الغاضبين منه.

وعلّق أحدهم "إسرائيل دولة فصل عنصري تحكمها سياسة القضاء على الوجود الفلسطيني. إن وجود إسرائيل كله يعتمد على هذا الهدف. انتهكت هذه الدولة أنظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان مرات لا تحصى".

'Yoni, Ma Nishma!?' Tennis superstar Novak Djokovic has sent a message to Israeli doubles tennis star Jonathan Erlich ahead of the Serbian's visit to compete in the upcoming Tel Aviv Open pic.twitter.com/RWAIedWL2i — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 18, 2022

ولم يسلم ديوكوفيتش من هجوم محبيه، حيث كتب أحد مشجعيه "أولا، إنها فلسطين، وثانيا لا أعترف بهذه البطولة. لن أشاهده أو أشجعه.. أراك في البطولة القادمة" كما علّقت إحدى صفحات المعجبين العرب بالنجم الصربي "مع الأسف لا نملك سوى الإنكار وإظهار ما تفعله هذه الدولة المذكورة في تغريدته بإخوتنا هناك، ستبقى فلسطين حرة أبية".

وذهب مغرد آخر إلى أبعد من ذلك، حيث قارن بينه وبين نجمي التنس السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال كونهما لم يذهبا إلى إسرائيل سابقا، قائلا "هذا هو السبب في أن ديوكوفيتش لا يمكن أن يكون مثل فيدرر أو نادال".

ترحيب إسرائيلي

Welcome to Israel 🇮🇱 https://t.co/x4v4dZ3NvY — Creative Community for Peace (@CCFPeace) September 27, 2022

في المقابل، لاقى النجم الصربي ترحيبا إسرائيليا، حيث كتبت له سفارة تل أبيب في صربيا "مرحبا بك في إسرائيل ديوكوفيتش" كما رحّبت به منظمة المجتمع الإبداعي من أجل السلام الموالية لإسرائيل.

وكان ديوكوفيتش قد بعث الأسبوع الماضي برسالة إلى نجم التنس الإسرائيلي في الزوجي جوناثان إيرليتش، وذلك قبل زيارة الصربي للمنافسة في بطولة تل أبيب المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش في فيديو خاص بدأه بالعبرية مخاطبا شريكه الذي فاز معه ببطولة كوين للتنس عام 2010 "مرحبا يوني، كيف حالك؟ سأراك قريبا في تل أبيب، بعد سنوات عديدة سنكون معا في الملعب مرة أخرى، وأعلم أن هذه ستكون آخر بطولة لك.. لا أطيق الانتظار لرؤيتك في الملعب، وسيكون شرفا لي أن ألعب بجانبك وبالطبع سنحتفل أيضا خارج الملعب".

من ٣ سنين كان فيه ماتش ودي بين نوفاك ونادال في السعودية

الاعلام الغربي قعد شهرين يشتم في اللعيبة وانهم بيبيعوا نفسهم للفلوس وازاي يلعبوا في السعودية

النهاية نادال قال انا مصاب وانسحب والماتش اتلغي

اي لعيب راح السعودية اتنكل بيه

اللعب في السعودية جريمة بس اللعب في اسرائيل قمر https://t.co/t55aQSWsx2 — فيديريستا (@Hakeem8921) September 27, 2022

مع الاسف لانملك سوى الانكار و اظهار ماتفعله هذه الدوله المذكوره في تغريدته بـ اخوتنا هناك ،

ستبقى فلسطين حره ابيه 🇵🇸❤️ https://t.co/uj9vocVFGY — Novak Arabian Fans | نوفاك بالعربي (@NoleFan_Ar) September 27, 2022

That's why Zokovic can never be as great as Federar or Nadal. https://t.co/kiSkwqywQR — Sheikh Uzair (@Azarwun) September 27, 2022

A Serb with a bloody history and ethnic cleansing crimes against Bosnians! No wonder this piece of sh*t supports a criminal occupying entity like the so called israel! He has no shame and of course no talent. https://t.co/2Iiy8GTwab — Mohamed (@vel_ho12) September 27, 2022

Supporting the killers and the occupation in any way means that you are a participant in the crimes.#FreePalestine 🇵🇸 https://t.co/ZtK5odbUSZ — Bebo (@_bebo74_) September 27, 2022

First, it's called Palestine , Secondly I don't admit this or this tournament. I won't watch or encourage him..see you the next tournament. https://t.co/rDNHMJcGXZ — Grizi ²¹ 🇷🇸 (@Ur_Fav_7) September 27, 2022

I’m more than ashamed to call myself ur fan, ur support for this fascist occupation government means u also support killing the Palestinian people,

If u support a fascist that mean you’re his partner in crime and occupying #FreePalestine 🇵🇸🇵🇸🇵🇸#vivapalestina

#tennis #Djokovic https://t.co/kcGW1j8DfU — ســارة (@abdallahsarah02) September 27, 2022