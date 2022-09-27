قضايا رياضية

"فلسطين حرة".. هجوم على ديوكوفيتش بسبب زيارة إسرائيل

Turkiye v Serbia - FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers
ديوكوفيتش تلقى هجوما واسعا حتى من محبيه بسبب زيارة إسرائيل (الأناضول)
27/9/2022

تعرض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى هجوم من رواد موقع "تويتر" الأجانب والعرب، بعد توجيه تحية لإسرائيل قبل مشاركته في بطولة تل أبيب المفتوحة للتنس -التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل- مقابل ترحيب الاحتلال.

ونشر ديوكوفيتش عبر حسابه الشخصي، على موقع تويتر، اليوم رسالة مكتوبة بخط اليد وبتوقيعه، وكتب بدايتها بالعبرية "مرحبا إسرائيل" ثم أكمل فيها بالإنجليزية "أنا سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى إسرائيل. نتطلع لتجربة رائعة".

وبعد مشاركة هذه التغريدة بوقت قليل، انهالت التعليقات عليها والتي جاءت في معظمها تهاجم النجم الصربي، بسبب تفاخره بزيارة "دولة محتلة وتنتهك حقوق الفلسطينيين دائما" كما علّق الكثيرون بعبارة "فلسطين حرة" بالإضافة إلى أعلام فلسطين التي زيّنت تعليقات المغردين الغاضبين منه.

وعلّق أحدهم "إسرائيل دولة فصل عنصري تحكمها سياسة القضاء على الوجود الفلسطيني. إن وجود إسرائيل كله يعتمد على هذا الهدف. انتهكت هذه الدولة أنظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان مرات لا تحصى".

ولم يسلم ديوكوفيتش من هجوم محبيه، حيث كتب أحد مشجعيه "أولا، إنها فلسطين، وثانيا لا أعترف بهذه البطولة. لن أشاهده أو أشجعه.. أراك في البطولة القادمة" كما علّقت إحدى صفحات المعجبين العرب بالنجم الصربي "مع الأسف لا نملك سوى الإنكار وإظهار ما تفعله هذه الدولة المذكورة في تغريدته بإخوتنا هناك، ستبقى فلسطين حرة أبية".

وذهب مغرد آخر إلى أبعد من ذلك، حيث قارن بينه وبين نجمي التنس السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال كونهما لم يذهبا إلى إسرائيل سابقا، قائلا "هذا هو السبب في أن ديوكوفيتش لا يمكن أن يكون مثل فيدرر أو نادال".

ترحيب إسرائيلي

في المقابل، لاقى النجم الصربي ترحيبا إسرائيليا، حيث كتبت له سفارة تل أبيب في صربيا "مرحبا بك في إسرائيل ديوكوفيتش" كما رحّبت به منظمة المجتمع الإبداعي من أجل السلام الموالية لإسرائيل.

وكان ديوكوفيتش قد بعث الأسبوع الماضي برسالة إلى نجم التنس الإسرائيلي في الزوجي جوناثان إيرليتش، وذلك قبل زيارة الصربي للمنافسة في بطولة تل أبيب المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش في فيديو خاص بدأه بالعبرية مخاطبا شريكه الذي فاز معه ببطولة كوين للتنس عام 2010 "مرحبا يوني، كيف حالك؟ سأراك قريبا في تل أبيب، بعد سنوات عديدة سنكون معا في الملعب مرة أخرى، وأعلم أن هذه ستكون آخر بطولة لك.. لا أطيق الانتظار لرؤيتك في الملعب، وسيكون شرفا لي أن ألعب بجانبك وبالطبع سنحتفل أيضا خارج الملعب".

المصدر : وكالة سند