مصر تخطط لاستضافة أولمبياد 2036

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الرغبة في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036، وذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي -في بيان لرئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت- إن الرئيس السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.

وأضاف البيان أن الاجتماع ضمّ -إلى جانب صبحي وباخ- كلا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية مصطفى براف، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب.

ونقل البيان عن باخ قوله "البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036".

ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024، وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية عام 2028، وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في مدينة برزبين الأسترالية.

ولم تبدأ بعد إجراءات التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، في حين أشارت تقارير إلى وجود رغبة في استضافة هذه البطولة لدى دول عديدة، منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.