بريطانيا تسجل رقما قياسيا في الاعتقالات المتصلة بكرة القدم
22/9/2022
أعلنت السلطات البريطانية في تقرير اليوم الخميس أنها نفذت 2198 عملية اعتقال على صلة بكرة القدم بموسم 2021-2022 في إنجلترا وويلز، في أعلى حصيلة منذ موسم 2013-2014.
وشهد الموسم الماضي عودة الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب في كل المباريات للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.
وكانت الاعتقالات التي شهدها الموسم الماضي أزيد من موسم 2018-2019، الذي سبق تفشي الفيروس، بنسبة 59%.
وكانت أكثر المخالفات شيوعا بين حالات الاعتقال في الموسم الماضي الإخلال بالنظام العام (36%) والشغب باستخدام العنف (20%).
وزاد عدد المباريات التي شهدت وقائع تم الإبلاغ عنها الموسم الماضي بنسبة 60% مقارنة بموسم 2018-2019.
وأعلنت رابطة الدوري الممتاز أمس الأربعاء أن ارتكاب أي تصرف عدائي أو إجرامي من المشجعين في الملاعب يعني عقوبة إيقاف فورية لمدة عام واحد على الأقل.
المصدر : رويترز