أعلنت السلطات البريطانية في تقرير اليوم الخميس أنها نفذت 2198 عملية اعتقال على صلة بكرة القدم بموسم 2021-2022 في إنجلترا وويلز، في أعلى حصيلة منذ موسم 2013-2014.

وشهد الموسم الماضي عودة الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب في كل المباريات للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

وكانت الاعتقالات التي شهدها الموسم الماضي أزيد من موسم 2018-2019، الذي سبق تفشي الفيروس، بنسبة 59%.

وكانت أكثر المخالفات شيوعا بين حالات الاعتقال في الموسم الماضي الإخلال بالنظام العام‬‬ (36%) والشغب باستخدام العنف (20%).

وزاد عدد المباريات التي شهدت وقائع تم الإبلاغ عنها الموسم الماضي بنسبة 60% مقارنة بموسم 2018-2019.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز أمس الأربعاء أن ارتكاب أي تصرف عدائي أو إجرامي من المشجعين في الملاعب يعني عقوبة إيقاف فورية لمدة عام واحد على الأقل.