حقق الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أرباحا مالية ضخمة بعد فوزه على الكازاخستاني غينادي غولوفكين في النزال الثالث بين الملاكمين البارزين، إذ حصل الفائز على نصف مليون دولار عن كل لكمة وجهها لغولوفكين.

ورغم أن كانيلو وغولوفكين خيبا توقعات الجماهير المتحفزة لمزيد من اللكمات القوية من كلا الملاكمين البارزين، إلا أن أملهما هما لم يخيب في تحقيق مكاسب ضخمة من النزال الذي جرى أمس الأحد.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن كانيلو حصل على أكثر من 49 مليون دولار مقابل النزال، بالإضافة إلى عائدات أخرى رفعت إجمالي المكافأة إلى 65 مليون دولار.

Canelo Álvarez landing an overhand right on Gennady Golovkin in their trilogy fight. #CaneloGGG3

pic.twitter.com/5Ry8I9JagB — b0xingfan (@b0xingfan) September 19, 2022

ورصدت الصحيفة انخفاض عدد اللكمات من الملاكمين بشكل كبير عن نزالهما السابقين في 2017 و2018، حيث وجه غولوفكين 218 لكمة لكانيلو في النزال الأول و234 في النزال الثاني، وتراجعت لكماته إلى 120 لكمة فقط في نزال الأمس.

#OnThisDay – In 2017, Gennady Golovkin & Canelo Álvarez fought to a highly controversial split draw with Golovkin retaining the WBC, WBA & IBF middleweight titles. pic.twitter.com/K8n4pcHngo — b0xingfan (@b0xingfan) September 16, 2022

وتكرر التراجع نفسه مع كانيلو الذي وجه 169 لكمة لغولوفكين في نزال 2017، وفي العام التالي رفع هذا الرقم إلى 202 لكمة، ورغم فوزه سجل أقل عدد من اللكمات الخاصة به في الثلاثية بتوجيه 130 لكمة فقط إلى منافسه.

Canelo Alvarez hit GGG with a kitchen sink and GGG says it felt like a slap 😳😳😳#CaneloGGG3pic.twitter.com/ltWvrniheX — MMA India (@MMAIndiaShow) September 12, 2022

وإذا تم حساب متوسط ​​المبلغ الذي حصل عليه الملاكم المكسيكي (65 مليون دولار)، نجد أن ألفاريز حصل على نصف مليون دولار عن كل لكمة وجهها لغولوفكين.