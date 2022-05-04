كشفت وثائق قضائية -اليوم الأربعاء- عن أن محكمة إسبانية قضت بالسجن 4 سنوات على اللاعب الإسباني سانتي مينا، مهاجم فريق سيلتا فيغو، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة عام 2017، مما دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا.

وأظهر الحكم الصادر عن محكمة في ألميريا بتاريخ 26 أبريل/نيسان الماضي أن مينا، الذي وجهت له المحكمة اتهامات مع ديفيد جولدار لاعب إيبيزا، سيتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 50 ألف يورو (52 ألفا و650 دولارا) للضحية.

وقضت المحكمة ببراءة جولدار من جميع التهم الموجهة إليه.

واعتقل مينا لفترة وجيزة يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال قضاء عطلته في موجاكار.

ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة قبل تنفيذه.

وقال النادي الإسباني -في بيان- "يحترم سيلتا فيغو حق اللاعب في الطعن على الحكم، لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات بعد الواقعة التي تهدد بتشويه سمعة النادي".