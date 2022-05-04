أشاد ناشطون على نطاق واسع بالبطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري، بعد انسحابه من منافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج المقامة في إسبانيا، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

ويعد الهاجري من أبطال الكويت في الشطرنج، ويشارك في منافسات البطولة الدولية مع زميله في المنتخب الوطني هاشم خالد.

ورأى مغردون أن هذه الخطوة بمثابة تأكيد على موقف الكويت من الشعب والقضية الفلسطينية، وتمثل الرأي العام الكويتي، وتعبر عن روحه ومواقفه تجاه فلسطين.

وغرد الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر قائلا: "انسحب البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري من منافسات بطولة صنواي الدولية للشطرنج المقامة حاليا في إسبانيا، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة أحد لاعبي الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "الكويت مجددا تقيم الحجة على كل العرب.. أيها الكوايتة الأصلاء.. معدنكم في كل مرة يظهر أصيلا ناصعا".

وكتب الناشط رائد أبو جراد "كل الاحترام لكل من يساند شعبنا ويدعم قضيته ويرى في #التطبيع_خيانة".

ونشر الكاتب ماهر اليوسفي "اللاعب الكويتي بدر الهاجري، بطل كويتي في الشطرنج، وبطل في المواقف المناصرة لفلسطين، الكويت يا عزّ العرب.. ووسام البطولة".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية انسحاب عدد من اللاعبين والعلماء الكويتيين، من فعاليات رياضية وثقافية دولية، جمعتهم بمشاركين إسرائيليين.

انسحب البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري من منافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج المقامة حالياً في إسبانيا، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة أحد لاعبي الاحتلال الإسرائيلي..

الكويت مجددا تقيم الحجة على كل العرب.. أيها الكوايتة الأصلاء.. معدنكم في كل مرة يظهر أصيلا ناصعا.. — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) May 3, 2022

اللاعب الكويتي بدر الهاجري

بطل كويتي في الشطرنج

وبطل في المواقف المناصرة لفلسطين..

الكويت ياعزّ العرب.. ووسام البطولة.. 🌿 🇵🇸 pic.twitter.com/SoYcMiu9KD — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) May 4, 2022

بطل #الكويت في الشطرنج، #بدر_الهاجري ينسحب من منافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج المقامة حالياً في إسبانيا، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة أحد لاعبي الاحتلال الإسرائيلي.. ▫️الكوايتة الأصلاء.. طوبى لكم ✌️👋 pic.twitter.com/XXELt5WrYD — لؤي حمدان (@louaiHamdan) May 4, 2022

(حفظ الله الكويت)

انسحب اللاعب الكويتي بدر الهاجري، أمس،من منافسات بطولة صنواي الدولية للشطرنج المقامة في إسبانيا؛ رفضًا لمواجهة لاعب(إسرائيلي).ويعد الهاجري من أبطال الكويت في الشطرنج، وشارك في عدة بطولات محلية ودولية،وأحرز المركز الأول في بطولة "سان سبستيان" بإسبانيا عام 2015. pic.twitter.com/5UV806q4tY — JawdatSawlmeh جودت سوالمة (@jawdatsawlmi) May 4, 2022