تضامن عالمي مع رفض إدريسا غي دعم المثليين.. وأبو تريكة: لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك

حظي اللاعب السنغالي إدريسا غي بتضامن عالمي كبير بعد الهجمة التي تعرض لها والتحقيق معه، إثر رفضه المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بمباراته الأخيرة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، تجنبا لظهوره بقميص يدعم المثليين كما فعلت كل الفرق في تلك الجولة.

وطلبت لجنة الأخلاق في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن تحقق في الأسباب التي منعت غي من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان، وما إذا كان قد رفض ارتداء قميص كتبت الأرقام عليه بألوان عَلَم المثليين أم لا.

وفور الإعلان عن ذلك التحقيق، أطلق مغردون على موقع تويتر وسم "#WeareallIdriss" لدعم اللاعب والتضامن معه، حيث حظي الوسم بتفاعل واسع على المنصة، وتصدر الترند العالمي بأكثر من 230 ألف تغريدة حتى هذه اللحظة.

Le conseil national de l'éthique de la Fédération française de football demande au joueur du Paris SG Idrissa Gana Gueye d'expliquer s'il a oui ou non refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT, dans un courrier consulté mercredi par l'#AFP pic.twitter.com/8FF2PHujEx — Agence France-Presse (@afpfr) May 18, 2022

وكان لاعب الوسط السنغالي قد تغيب عن مباراة باريس سان جيرمان في الجولة الماضية ضد مضيفه مونبلييه يوم السبت الماضي، حتى لا يظهر مرتديا قميص الفريق الذي كانت أرقامه ملونة بعلم المثليين دعما لهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، الأحد الماضي، أن لاعب سان جيرمان رفض اللعب حتى لا يشارك في يوم مواجهة رهاب المثلية، مشيرة إلى أن رفضه جاء بدافع المعتقدات الدينية.

الخطير في قضية "غاي" أنهم ينتقدونه ويحققون معه ليس لأنه هاجم أو انتقد.. بل لأنه لم يدعم !! هو حتى لم ينطق بكلمة ضد فعالية الدعم من باب إدراكه أن ذلك شأن فرنسي بحت.. لا أفهم أي ديمقراطية تلك التي تجبرك على دعم ما لا تؤمن به .. الأمر بات مكرراً في عدة قضايا بشكل عجيب pic.twitter.com/FUjhNBWyNx — محمد عواد (@mohammedawaad) May 18, 2022

وكان أبرز المشاركين في حملة التضامن على تويتر أندية سعودية عدة مثل نادي الفتح والتعاون والفيحاء، التي نشرت صورا للاعب مع طفله تدل على التزامه بالدين الإسلامي، معلقة عليها "كلنا إدريس غانا غي".

واستشهد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة بالآية القرآنية التي تقول "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" (سورة النمل/ الآية 56)، لإظهار تضامنه مع موقف غي، وقال له: "لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك".

#WeareallIdrissa "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك @IGanaGueye — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 18, 2022

وشارك كذلك نادي القادسية الكويتي واللاعب الأردني أحمد الرياحي على الوسم المتداول للتعبير عن دعمهما الكامل للاعب السنغالي في موقفه، ورفضهما للهجوم الذي يتعرض له.

بدوره، دافع رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت عن تصرف غي، قائلا "مارس لاعب كرة القدم غي حقه عندما رفض الإعلان عن المثلية الجنسية لأنه مسلم متدين، وفي الوقت نفسه لم يسئ إلى أي من القوانين. الحملة المنظمة ضد إدريسا هي إرهاب أخلاقي غير قانوني".

من يرتدي الاحرام من الطبيعي ان يرفض ارتداء قوس قزح لدعم الشواذ

ادريسا غاي يرفض دعمهم فوجب علينا دعمه

#IdrissaGueye pic.twitter.com/qGnsw5jKQm — سامي القرشي (@samialqorashi) May 18, 2022