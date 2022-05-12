أعلى 10 رياضيين أجرا لعام 2022

أصدرت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية قائمة تضم أفضل 10 رياضيين أجرا في عام 2022، التي هيمن عليها نجوم كرة القدم الأوروبية وكرة السلة الأميركية، وتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم تراجع مستوى ميسي بشكل ملحوظ مع فريق باريس سان جيرمان، فإنه استمر في جني الأموال من ناديه الجديد ورعاته المتعددين، ليعود مجددا إلى قمة تصنيفات فوربس بعدما تصدر القائمة أيضا عام 2019.

والغريب أن كونور ماكغريغور -بطل الرياضات القتالية المختلطة الذي تصدر القائمة العام الماضي- لم يصل حتى إلى المراكز الـ10 الأولى هذه المرة، إذ كانت غالبية أرباحه البالغة 180 مليون دولار من بيع علامته التجارية.

ومن بين الغائبين البارزين الآخرين هذه المرة ثنائي الفورمولا 1، ماكس فيرستابين ولويس هاميلتون، وبطلة التنس نعومي أوساكا ونجم الغولف تايغر وودز، والملاكم تايسون فيوري، إضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت فوربس أن التقييم شمل إيرادات اللاعبين من العقود والرواتب والمكافآت وحقوق الرعاية والصور والجوائز الفردية خلال 12 شهرا.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 رياضيين دخلا في العالم: