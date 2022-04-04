بعد العوضي في التنس.. الكويتي محمد الفضلي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة في دبي

حظي لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي بإشادة واسعة، وذلك بعد انسحابه من بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وهذا الموقف ليس الأول في مسيرة اللاعب الفضلي، فقد انسحب سابقا من بطولة العالم للمبارزة التي أقيمت في هولندا عام 2019 رفضا لمنازلة لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة اللاعب الفضلي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أنها مكملة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية وتمثلها بكل واقعية.

واعتبر مدونون أن اللاعب وجه بذلك صفعة مدوية للاحتلال وكل من يواصل علاقاته التطبيعية معه، مطالبين جميع اللاعبين برفض التطبيع الرياضي والانسحاب من مواجهة أي إسرائيلي كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر "محمد الفضلي.. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال".

وأضافت المنصة "حيّوا البطل محمد.. حيّوا الكويتي".

وكتب حساب "أنا عربي ضد التطبيع" "ها هو البطل الكويتي محمد الفضلي يطل علينا بموقف مشرف آخر ويعلن انسحابه من بطولة دبي للمبارزة بعدما وضعته القرعة بمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني".

وأضاف "لطالما كان الشعب الكويتي مثالا يحتذى به للشعوب الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارها قضيتها الأولى".

يشار إلى أن هذه ثالث مرة ينسحب فيها لاعب كويتي قبل مواجهة لاعب إسرائيلي في الإمارات منذ بداية 2022 دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع، فقد سبق أن انسحب اللاعب الكويتي عبد الرزاق البغلي ولاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي.

إن إنسحاب لاعبينا وإنا كانوا صغار او شباب ما هو الا شعور بالمسئوليه والإنتماء للكويت وموقفها الرافض للتطبيع. وهذا المتوقع من كل كويتي مخلص ومحب لوطنه#محمد_الفضلي #محمد_العوضي https://t.co/NYcolGFFnH — مها العمر 🇰🇼 (@Maha_Alomar12) April 4, 2022

🔴 بطل كويتي يرفض التطبيع.. اللاعب محمد الفضلي ينسحب من بطولة دبي العالمية للمبارزة رفضًا لمنازلة لاعب إسرائيلي كفو والله 🌹🌹🌹 pic.twitter.com/sfSMSFz87J — فهد الشمري " الحساب البديل" (@RxmxviovR7vK6A8) April 4, 2022

من جديد #الكويت وابنائها البارين يرفضون الا ان يبقوا في صدارة لوحة الشرف التي تدافع عن فلسطين و قضيتها المركزية ..

الا بورك الأحرار بورك رجالك يا كويت ❤️#محمد_الفضلي pic.twitter.com/x9G5gBmVAt — فيصل الهزاع (@fiaslAlhzza99) April 4, 2022

الكويتي محمد الفضلي يوجه صفعة للإمارات ومشروعها التطبيعي بعد انسحابه من بطولة للمبارزة في دبي، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي". pic.twitter.com/emmtZAwLwW — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) April 4, 2022

أبو جاسم …. أنت الفائز🌹 لا يستحق الكيان الصهيوني

وأفراده الغاصبين أي إهتمام

ويجب أن ينعزلوا وأن تصل

هذه الرسالة لكل الظالمين . كل عام وأنت بطل وحر👍#محمد_الفضلي#صباح_الخير#الكويت #رمضان_مبارك#شهر_رمضان_المبارك pic.twitter.com/Z8L5nOr9Gn — مخلد النبهان Q8 (@AlnbhanMkhld) April 4, 2022

اللاعب الكويتي محمد الفضلي

كل الحب والإحترام لك pic.twitter.com/7UMQhJOfPA — مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) April 4, 2022

رفضا للتطبيع ولدعم القضية الفلسطينية.. لاعب منتخب الكويت للمبارزة محمد الفضلي ينسحب من مواجهة لاعب اسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للناشئين المقامة في مدينة دبي. pic.twitter.com/oXovmHZOEY — جريدتكم (@ImeGrop) April 3, 2022