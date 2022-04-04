قضايا رياضية

بعد العوضي في التنس.. الكويتي محمد الفضلي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة في دبي

اللاعب الكويتي محمد الفضلي،
الفضلي هو ثالث لاعب كويتي ينسحب قبل مواجهة لاعب إسرائيلي في الإمارات منذ بداية 2022 دعما للقضية الفلسطينية (مواقع التواصل)
4/4/2022

حظي لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي بإشادة واسعة، وذلك بعد انسحابه من بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وهذا الموقف ليس الأول في مسيرة اللاعب الفضلي، فقد انسحب سابقا من بطولة العالم للمبارزة التي أقيمت في هولندا عام 2019 رفضا لمنازلة لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة اللاعب الفضلي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أنها مكملة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية وتمثلها بكل واقعية.

واعتبر مدونون أن اللاعب وجه بذلك صفعة مدوية للاحتلال وكل من يواصل علاقاته التطبيعية معه، مطالبين جميع اللاعبين برفض التطبيع الرياضي والانسحاب من مواجهة أي إسرائيلي كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر "محمد الفضلي.. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال".

وأضافت المنصة "حيّوا البطل محمد.. حيّوا الكويتي".

وكتب حساب "أنا عربي ضد التطبيع" "ها هو البطل الكويتي محمد الفضلي يطل علينا بموقف مشرف آخر ويعلن انسحابه من بطولة دبي للمبارزة بعدما وضعته القرعة بمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني".

وأضاف "لطالما كان الشعب الكويتي مثالا يحتذى به للشعوب الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارها قضيتها الأولى".

يشار إلى أن هذه ثالث مرة ينسحب فيها لاعب كويتي قبل مواجهة لاعب إسرائيلي في الإمارات منذ بداية 2022 دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع، فقد سبق أن انسحب اللاعب الكويتي عبد الرزاق البغلي ولاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي.

 

 

 

المصدر : وكالة سند