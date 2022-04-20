دعا الملاكم الأسترالي الشهير بيلي ديب إلى نصرة الشعب الفلسطيني، ووجّه رسالة تطالب الجميع بفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

وقال ديب في مقطع فيديو نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "74 عاما من الاضطهاد، هذا كاف! متى سوف نقف في وجه الظلم في فلسطين؟".

ودعا بيلي متابعيه إلى التوعية والنشر حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأضاف "هيا يا رفاق، إن كان لديكم منصة اجتماعية، استخدموها، ادعموا هذه القضية، الحرية لفلسطين".

يُشار إلى أن الملاكم الأسترالي معروف بتضامنه المستمر مع الشعب الفلسطيني، ويحرص على مشاركة لقطات من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الحديثة على المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى.

وفي العام 2021 أهدى إحدى مبارياته في شهر مايو/أيار إلى الشعب الفلسطيني في وقت كانت فيه طائرات الاحتلال تُغير على الفلسطينيين في قطاع غزة.