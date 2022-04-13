مرتضى منصور يعيد تدويره.. تعيين اللواء هدهود مستشارا أمنيا للزمالك رغم استقالته بعد فضيحة الميدالية

القاهرة- عاد إلى الواجهة اسم اللواء مصطفى هدهود إثر إعلان رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور تعيينه في منصب جديد بالقلعة البيضاء، وذلك بعد أيام من التقدم باستقالته من منصب نائب رئيس النادي على خلفية الأزمة التي عرفت باسم "فضيحة توزيع الميداليات".

وكان مقطع مصور، أثناء تسليم ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد، الجمعة الماضية، عقب انتهاء مباراة الزمالك وسبورتنغ، أظهر هدهود يُخفي إحدى الميداليات في جيبه خلسة، بطريقة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في حرج كبير للنادي العريق وجماهيره.

وفي اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، قال منصور إن اللواء هدهود تقدم باستقالته من منصبه بعد تأكيده على الخطأ الذي تسبب فيه، مشيرا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الزمالك "خطوة تحترم منه ونحن جميعاً قبلناها ونقدم له الشكر على ما قدمه وسيظل أحد أبناء القلعة البيضاء".

وقد نقلت مواقع محلية عن رئيس الزمالك، قوله -الثلاثاء خلال مداخلة له عبر قناة "الحدث اليوم"- إنه تم اتخاذ قرار بقبول استقالة هدهود وتعيينه مستشارًا أمنيًا للنادي، مما يعني استمراره ضمن المجلس الذي يدير النادي.

ودافع هدهود عن نفسه، وقال في تصريحات صحفية إنه تقدم باستقالته حبا في الزمالك، مضيفًا "الموضوع تافه جدًا، لست مدانا في القصة، تاريخي لا يسمح لي بالدخول في أي مهاترات، ولا أستطيع العيش في مثل هذا النوع من الموضوعات" مشيرًا إلى أنه تقدم باستقالته و"لم يجبرني أحد".

مرتضى منصور 🗣️

💬 قررنا تعيين مصطفى هدهود مستشارا أمنيا لمجلس إدارة الزمالك بعد قبول استقالته….

.يعني ايه مستشارا أمنيا بودي جارد يعني ولا ايه 🤔🤔 pic.twitter.com/TmObhRphki — اشرف ملاك (@ashrafmaalak) April 13, 2022

وفاز هدهود بمنصب نائب الرئيس خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في النادي في فبراير/شباط الماضي ضمن قائمة منصور، وتستمر إدارة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.

فى مصر المتهم المسنود برئ مهما ثبتت ادانته حتى لو متصور صوت وصورة بالجرم المشهود وطبعاً اللي ليه ضهر مش بينضرب على بطنه وسيادة اللوا ضهره مسنود جامد ده راجل نائب رئيس المخابرات الحربية السابق يعنى ضهره فولاز !!😏😏😏

#حرامي_الميداليه #مصطفى_هدهود #وكالة_البلح_العسكرية pic.twitter.com/5WhNyR6X9i — خالد البشري (@Albshry_80) April 12, 2022

قرار رئيس الزمالك بعودة هدهود إلى مجلس الإدارة وتعيينه مستشارا أمنيا للمجلس، بعد أيام من تقديم استقالته رغم تورطه في إخفاء ميدالية في جيبه، أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

بعد تعيين اللواء مصطفي هدهود مستشارا امنيا لمجلس اداره نادي الزمالك باقي تعيين متحدث عسكري وتكمل المنظومة في النادي — رامز نور الجزار (@NourRamiz) April 13, 2022

واعتبر البعض أن تعيين هدهود في منصب جديد مكافأة له بدلا من محاسبته أو محاولة لحفظ ماء وجه النادي أو المؤسسة العسكرية التي ينحدر منها، خاصة وأنه شغل مناصب عسكرية وتنفيذية السنوات القليلة الماضية.

بعد فضيحة الميداليات التي أرغمته على الاستقالة مرتضى منصور يعينه مستشار أمني للزمالك!!!! ده اسمه ايه #مصطفى_هدهود #مرتضى_منصور #الزمالك pic.twitter.com/FEb3FQX8Lv — عبد الرحمن بدوي (@altabib_news) April 12, 2022

وهدهود لواء سابق بالجيش وحاصل على دكتوراه وماجستير في الهندسة الكيميائية والبوليمرات والمواد المركبة من أكاديمية برونو (تشيكوسلوفاكيا) وشغل عدة مناصب عسكرية وسياسية من بينها وكيل جهاز المخابرات الحربية ومحافظ البحيرة ومستشار وزير الإنتاج الحربي، وفق مواقع محلية، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية الشرفية.

-عينوا مصطفى هدهود مستشار أمنى لنادى الزمالك

-ايوه عشان ييقفش الحرامية اللى بيسرقوا الميداليات — Azza Matar (@AzzaMatar) April 12, 2022

اللواء مصطفى هدهود متصور على الهواء وهو بيسرق ميدالية ذهبية وبدل ما يقدم للمحاكمة تمت ترقيته

يقول الرسول صل الله عليه وسلم

"إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" pic.twitter.com/IRemXcvKp5 — Ahmed Atalla (@avou_cato) April 12, 2022

هو صحيح اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك السابق اتعين مدير أمن النادي بعد واقعة الميدالية ؟؟!!!

مدير أمن النادي ؟!!!!!!!!!!!!!!!! — Mahmoud Hassan (@MHassan1293) April 13, 2022

نعم لعودة الدكتور المحترم اللواء ( مصطفي هدهود )

الراجل طلع بريئ و اعضاء اتحاد اليد قالو نفس الكلام اللي هوا قالة بالحرف وانه كان واخدها علشان يوصلها للزمالك

نفس اساليب مرتضي منصور هي هي مبتتغيرش خالص وحي يعمل نمرة ع الخطيب برضه

خلاص عرفنا انك دكر وقلت الكلمتين الراجل ده يرجع بقي pic.twitter.com/pNXf1yeZN9 — شـبـكـة اخـبار الـزمـالـك 🇦🇹 (@zamaleknn) April 11, 2022