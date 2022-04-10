بالفيديو- وضع ميدالية في جيبه.. نائب رئيس الزمالك يقدم استقالته

أعلن اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك المصري تقديم استقالته من منصبه على خلفية الأزمة التي عرفت باسم "فضيحة توزيع الميداليات".

وقال هدهود لموقع مصراوي إنه تقدم باستقالته حبا في نادي الزمالك، مضيفًا "الموضوع تافه جدًا، لست مدانا في القصة، تاريخي لا يسمح لي بالدخول في أي مهاترات، ولا أستطيع العيش في مثل هذا النوع من الموضوعات" مشيرًا إلى أنه تقدم باستقالته و"لم يجبرني أحد".

وكان مقطع مصور لتسليم ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد، مساء أمس، عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنغ، أظهر هدهود يضع إحدى الميداليات في جيبه، بطريقة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب ذلك، دعا رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور مجلس الإدارة لعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات.